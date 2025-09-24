Boğazına kek kaçan 9 yaşındaki öğrenci hayatını kaybetti

YKS ek yerleştirme tarihleri açıklandı
YKS ek yerleştirme tarihleri açıklandı
2. El Araç Alım Satımlarında Yeni Dönem!
2. El Araç Alım Satımlarında Yeni Dönem!
Sponsorlu İçerik
İtalya, Sumud filosunu korumak için savaş gemisi gönderdi
İtalya, Sumud filosunu korumak için savaş gemisi gönderdi
1400 kişiye mezar olan Ebrar Sitesi yeniden ayakta
1400 kişiye mezar olan Ebrar Sitesi yeniden ayakta
Bakanlık onay verdi: Özelde 8 bin TL olan kaplama devlette 188 TL
Bakanlık onay verdi: Özelde 8 bin TL olan kaplama devlette 188 TL
Paylaşım yaptı, yandı! Maliye peşlerine düştü
Paylaşım yaptı, yandı! Maliye peşlerine düştü
İki Bakanlık çalışmalara başlıyor: Esnafa erken emeklilik yolda
İki Bakanlık çalışmalara başlıyor: Esnafa erken emeklilik yolda
YSK karar verdi: CHP'nin İstanbul Kongresi devam edecek
YSK karar verdi: CHP'nin İstanbul Kongresi devam edecek
Tatil hayali kabusa dönüştü: 30 firmaya 133 milyon lira ceza
Tatil hayali kabusa dönüştü: 30 firmaya 133 milyon lira ceza
İkinci elde en az sorun çıkaran otomobiller belli oldu
İkinci elde en az sorun çıkaran otomobiller belli oldu
Gençlere kariyer fırsatı: 44 ilden 500 firma katılacak
Gençlere kariyer fırsatı: 44 ilden 500 firma katılacak
Mahkemeden CHP'nin İstanbul İl Kongresi'nin durdurulması kararı
Mahkemeden CHP'nin İstanbul İl Kongresi'nin durdurulması kararı
Prof. Ercan'dan o ilde yaşayanlara uyarı: TOKİ konutlarına taşının
Prof. Ercan'dan o ilde yaşayanlara uyarı: TOKİ konutlarına taşının
Esnaf çaresiz: Bir haftada dört benzer vaka
Esnaf çaresiz: Bir haftada dört benzer vaka
Altında yükseliş sürüyor: Gramı 5 bin 25 TL
Altında yükseliş sürüyor: Gramı 5 bin 25 TL
Bolat'tan Aliexpress'e mesaj: Kurallara uymazsanız yaptırım var
Bolat'tan Aliexpress'e mesaj: Kurallara uymazsanız yaptırım var
Baklava ve çayda gıda boyası, köftede sakatat!
Baklava ve çayda gıda boyası, köftede sakatat!
Bin 240 daireye ve arsaya el konuldu
Bin 240 daireye ve arsaya el konuldu
TBMM 1 Ekim'de açılıyor: Terörsüz Türkiye ve yeni yargı paketleri gündemde
TBMM 1 Ekim'de açılıyor: Terörsüz Türkiye ve yeni yargı paketleri gündemde
Belediye şirketleri denetim dışı kaldı: Yeni düzenleme gündemde
Belediye şirketleri denetim dışı kaldı: Yeni düzenleme gündemde
İndirim furyası Türkiye'yi sardı: Kampanyasız satış olmuyor!
İndirim furyası Türkiye'yi sardı: Kampanyasız satış olmuyor!
Erdoğan, BM kürsüsünden Gazze'deki soykırımı fotoğraflarla anlattı
Erdoğan, BM kürsüsünden Gazze'deki soykırımı fotoğraflarla anlattı
SPK'den 5 kişiye geçici işlem yasağı
SPK'den 5 kişiye geçici işlem yasağı
Bu bölgede yaşayanlar dikkat! Sıcaklıklar 10 derece düşebilir
Bu bölgede yaşayanlar dikkat! Sıcaklıklar 10 derece düşebilir
12 Acil Çağrı Merkezi asılsız aramalarla mücadele ediyor
12 Acil Çağrı Merkezi asılsız aramalarla mücadele ediyor
Bakan Ersoy açıkladı: Sirkeci Garı otel ya da AVM olmayacak
Bakan Ersoy açıkladı: Sirkeci Garı otel ya da AVM olmayacak
Öğrencilere tuzak! Ödev siteleri çeteleşti
Öğrencilere tuzak! Ödev siteleri çeteleşti
Erdoğan: Gün Filistinli mazlumların yanında dimdik durma günüdür
Erdoğan: Gün Filistinli mazlumların yanında dimdik durma günüdür
KİT'lerde en yüksek ödenek TPAO'ya verildi
KİT'lerde en yüksek ödenek TPAO'ya verildi
Üniversitede fakülte var bina yok, öğrenci var sınıf yok
Üniversitede fakülte var bina yok, öğrenci var sınıf yok
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

Boğazına kek kaçan 9 yaşındaki öğrenci hayatını kaybetti

Nevşehir'de 9 yaşındaki ilkokul öğrencisi, yediği kekin boğazına kaçması sonucu hayatını kaybetti.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 24 Eylül 2025 14:55, Son Güncelleme : 24 Eylül 2025 15:06
Yazdır
Boğazına kek kaçan 9 yaşındaki öğrenci hayatını kaybetti

Avanos ilçesine bağlı Kalaba Yunus Emre İlkokulu 3. sınıf öğrencisi 9 yaşındaki Eylül Sözeri, öğle tatilinde okulda yediği kekin boğazına kaçması üzerine fenalaştı. Durumu fark eden arkadaşlarının haber vermesiyle öğretmenleri müdahale etti. Öğretmenler, Heimlich manevrası ve ilk yardım uygulamalarıyla küçük öğrenciyi kurtarmaya çalıştı. Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri de ilk müdahaleyi yaptı.

Durumu ağır olan Eylül Sözeri, ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Ancak doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı.

Eylül Sözeri'nin eniştesi Erol Karayılan İhlas Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada, "Eylül okulda öğle arası yediği kek boğazına kaçmış. Orada fenalaşan Eylül'e ilk müdahaleyi öğretmenleri yapmış. Daha sonra sağlık ekipleri müdahale ederek Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Eylül burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı" dedi.

Minik Eylül için Kalaba Merkez Camii'nde cenaze namazı kılındı. Avanos İlçe Müftüsü Şükrü Safa'nın kıldırdığı cenaze namazına, ailesi ve yakınlarının yanı sıra Avanos Kaymakamı Osman Bilici, Nevşehir İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı, öğretmenleri, arkadaşları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber