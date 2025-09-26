Ehliyet sınavları için uyarı. Düzenek ve jokerlere kanmayın
Canped Emici Külot yeni 24'lü paketlerde en ucuz fiyatlar ile.
Hafta sonu hava nasıl olacak?
55 yıllık miras davası: Doğal sit kararıyla karmaşa derinleşti
Kurtulmuş: Türkiye'de meşruiyetin kaynağı millet iradesidir
Valilik açıkladı: Güllü, kızıyla eğlenirken camdan düştü
O bankanın IBAN'ları bu gece değişiyor
YKS'de başarıya MEBİ desteği: Öğrenciler hedeflerine ulaşıyor
Erdoğan: ABD gezisi atılan çamurlarla kirletilemeyecek kadar güzeldi
Bahçeli anlattı: TRÇ İttifakı çağrısını neden yaptı?
CHP'nin itirazı reddedildi: Gürsel Tekin görevine devam edecek
Hiç öğrencinin gelmediği öğretmenlik bölümü: Kontenjan düşürüldü, ilgi sıfır
Can Medya'yı yönetecek isimler belli oldu
Organ bağışı artık dijital ortamda: e-Devlet ve e-Nabız devrede
THY'den dev Boeing siparişi: 75 Dreamliner için anlaşma sağlandı
Okuldan pes dedirten tavır: Çok kibar çocuk yetiştirmişsiniz!
Sahte faturaya karşı yeni önlem: 'Bilmiyordum' dönemi bitiyor
Lüks sevdamız bitmiyor! En çok 'orta direk' harcıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD'de yoğun diplomasi trafiği
'Bıçak parası' iddiasında Akademisyen Görevden Uzaklaştırdı
Vedat Işıkhan: SGK'ye En Fazla Borç CHP'li Belediyelerde
Cumhurbaşkanı Erdoğan Donald Trump ile bir araya geldi
İlaçla erken doğum yaptırdığı iddia edilen doktor adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı
Uraloğlu: İstanbul'a Ulaşım ve Haberleşme Altyapılarına 1.6 Trilyon Yatırım
İstanbul Havalimanı Avrupa'nın en yoğun havalimanı oldu
MEB'den 24 Kasım Öğretmenler Günü İçin Genelge
İstanbul'da Fahiş Fiyat ve Stokçuluk Denetimlerinde Rekor Ceza
YKS ek yerleştirme tercih başvuruları başladı
Güvenlik açığını buldu, NASA'nın onur listesine girdi
'TİM Başkanı Gültepe'nin evinde arama' iddiasına Valilikten açıklama
ÖSYM Açıklamaları

ÖSYM hafta sonu 3 sınav yapacak

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca yarın Elektronik Yabancı Dil Sınavı (e-YDS 2025/10), pazar günü ise 2025 Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı (2025-HMGS/2) ve 2025 İdari Yargı Ön Sınavı (2025-İYÖS) yapılacak.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 26 Eylül 2025 15:14
ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre, e-YDS 2025/10, yarın Adana, Ankara, İstanbul ve İzmir'deki e-Sınav merkezlerinde, 47 salonda, İngilizce dilinde düzenlenecek.

Saat 13.45'te başlayacak sınav için adaylar 13.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacak. Adaylara 80 soru için 180 dakika cevaplama süresi verilecek.

Sınavın sonuçları 27 Eylül'de açıklanacak.

Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı ve İdari Yargı Ön Sınavı

Pazar günü düzenlenecek 2025-HMGS/2 ile 2025-İYÖS ise 17 ilde, 18 sınav merkezinde yapılacak. Sınavlar için toplam 60 bina ve 632 salon kullanılacak.

Saat 10.15'te başlayacak sınavlar için adayların, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına girişlerine izin verilmeyecek. Her iki sınav da test şeklinde olacak ve 120 sorudan oluşacak. Adaylara 155 dakika cevaplama süresi verilecek.

2025-HMGS/2'ye, hukuk fakültesinden mezun olanlar ile yabancı bir hukuk fakültesini bitirip, Türkiye'deki hukuk fakülteleri programlarına göre eksik kalan derslerden sınava girerek denklik belgesi alanlar katılabilecek.

2025-İYÖS'e ise, hukuk bilgisine programlarında yeterince yer veren siyasal bilgiler, idari bilimler, iktisat ve maliye alanlarında en az dört yıllık yükseköğrenim görmüş veya bunlara denkliği kabul edilmiş yabancı öğretim kurumlarından mezun olanlar girebilecek.

Her iki sınavın sonuçları ise 23 Ekim'de açıklanacak.

Nüfus cüzdanı bulunmayan veya nüfus cüzdanında kimlik numarası ve fotoğraf olmayan adaylar için il ve ilçe nüfus müdürlükleri sınav günleri açık bulundurulacak.

22 bin 773 aday ter dökecek

Açıklamada görüşlerine yer verilen ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy da hafta sonu düzenlenecek sınavlara, 22 bin 773 adayın katılacağını belirtti.

2025-HMGS/2 uygulamasına 16 bin 240, 2025-İYOS uygulamasına 1267, e-YDS 2025/10 uygulamasına ise 5 bin 266 adayın başvurduğunu, her üç sınava toplam 70 engelli adayın katılacağını kaydeden Ersoy, şu ifadeleri kullandı:

"Ek süre verilmesi uygun görülen engelli adaylar, 30 dakika ek sürelerini kullanabilecek. Sınavlara başvuran gaziler ile şehit ve gazilerin eş ve çocukları sınav ücretinden muaf tutuldu, 84 aday bu haktan yararlandı. Hafta sonu yapılacak sınavlarda güvenliğin sağlanması ve sınav organizasyonlarının gerçekleştirilmesi için 3 bin 161 kişi görev alacak. Sınavlara katılacak tüm adaylara başarılar, görevlilere de kolaylıklar dilerim."

