LPG'ye zam geliyor

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte güncel benzin, motorin ve LPG (akaryakıt) fiyatları gündemdeki yerini koruyor.

Sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre, bu gece yarısından itibaren LPG fiyatlarına 1,18 TL zam yapılacak. Zammın ardından LPG fiyatları 28 TL seviyelerine yaklaşacak.

2 Ekim tarihinde benzin, motorin ya da LPG fiyatlarında herhangi bir zam ya da indirim bulunmuyor.

İstanbul, İzmir ve Ankara'da güncel benzin ve motorin fiyatları ne kadar?

İstanbul Avrupa Yakası:

Benzin: 53.29 TL

Motorin: 54.48 TL

LPG: 26.51 TL

İstanbul Anadolu Yakası:

Benzin: 53.13 TL

Motorin: 54.35 TL

LPG: 25.88 TL

Ankara:

Benzin: 54.13 TL

Motorin: 55.48 TL

LPG: 26.40 TL

İzmir:

Benzin: 54.46 TL

Motorin: 55.81 TL

LPG: 26.33 TL

Akaryakıt fiyatları nasıl hesaplanıyor?

Türkiye'de akaryakıt fiyatları, Akdeniz piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve döviz kuruna göre hesaplanıyor. Elde edilen gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payı ekleniyor. Bu tutara KDV de ilave edilerek nihai pompa satış fiyatı belirleniyor.



