İstanbul'da DEAŞ operasyonunda 13 gözaltı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmalar kapsamında, DEAŞ Silahlı Terör Örgütü ile bağlantılı olan, çatışma bölgeleri ile irtibatlı olduklarına dair bilgiler bulunan ve Türkiye açısından tehdit oluşturduğu belirlenen 3 şüpheli ve DEAŞ Silahlı Terör Örgütünü övücü, destekleyici paylaşımlar yapan 12 şüpheliye yönelik operasyon düzenlendi.

15 kişiye yönelik düzenlenen operasyonda 13 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

2 şüphelinin ise yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.