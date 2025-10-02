İstanbul'da DEAŞ operasyonunda 13 gözaltı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından DEAŞ Silahlı Terör Örgütüne yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında 15 şüphelinin yakalanmasına ilişkin operasyon düzenlendi. Operasyonda 13 kişi yakalanarak gözaltına alındı.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 02 Ekim 2025 08:48, Son Güncelleme : 02 Ekim 2025 08:51
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmalar kapsamında, DEAŞ Silahlı Terör Örgütü ile bağlantılı olan, çatışma bölgeleri ile irtibatlı olduklarına dair bilgiler bulunan ve Türkiye açısından tehdit oluşturduğu belirlenen 3 şüpheli ve DEAŞ Silahlı Terör Örgütünü övücü, destekleyici paylaşımlar yapan 12 şüpheliye yönelik operasyon düzenlendi.
15 kişiye yönelik düzenlenen operasyonda 13 kişi yakalanarak gözaltına alındı.
2 şüphelinin ise yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.