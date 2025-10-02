Eylül'de En Çok Satan Otomobil Markaları Açıklandı
Sumud Filosundan 3 gemi Gazze karasularına ulaştı
İsrail'in 24 Türk vatandaşını alıkoymasıyla ilgili soruşturma açıldı
Satışı yasaklandı: Çocuklar için tehlike saçıyor
Meteoroloji'den 7 ile sağanak uyarısı
LPG'ye zam geliyor
Özel Yayınevlerinin Kaynak Kitapları TYMM'ye Uygun Değil
İkinci El Araç Ekspertizinde Fahiş Fiyat ve Sahte Rapor Sorunu
Özvar açıkladı: Üniversiteyi 3 yılda bitirmek mümkün olacak!
Bakan Tunç: 11. Yargı Paketi ceza, 12. Yargı Paketi hukuk mevzuatıyla ilgili
Bakan Yerlikaya: Radar uyarıları uygulama ile anlık paylaşılacak
Sağlık Bakanı Memişoğlu'ndan 3. personel alımı açıklaması
Mal varlıkları dondurulan kişi ve kurumların listesi güncellendi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan F-35 açıklaması
Muvazzaflığa geçişte yeni dönem: Sınav ve disiplin şartları değişti
Doğu Akdeniz'deki sondaj gemileri geri çekildi mi?
Yerli uçan araba AirCar ön siparişe açıldı
Esnafın müşteriyle buluşma adresi: EsnafaCanVer.com açıldı
Evlenecek çiftler dikkat! Gelir şartı yükseldi, başvurular başladı
O ilde hız denetiminde yeni dönem: Radar yerleri tek tek açıklandı!
Yüksek komisyonlara karşı esnaftan hamle: Yemek fiyatları düşecek!
DMM, Cem Küçük'ün 'Erdoğan bilgilendirilmedi' iddiasını yalanlandı
Erdoğan: 2026 Türkiye ekonomisinde reform yılı olacak
Okuldaki kahvaltıdan zehirlenen 60 öğrenci hastanelik oldu
TBMM'de yeni yasama yılı başladı
Adalet Bakanı Tunç: CHP'nin Meclis'e gelmemesi saygısızlık
5G Türkiye'nin dijital ekosistemini güçlendirecek
Ankara'da denetim: 3 tonun üzerinde bozuk ürün imha edildi
İstanbul'da evlenen 4 bin çifte faizsiz kredi desteği verildi
Kemal Memişoğlu: Şişmanların yüzde 25'i obez
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 2 Ekim Çarşamba gününe ilişkin hava durumu raporunu açıkladı. İstanbul'da bugün parçalı ve çok bulutlu hava beklenirken yağış öngörülmüyor. Edirne, Kırklareli, Hatay, Sinop, Tokat, Artvin çevreleri ile Antalya'nın doğu kıyılarında ise sağanak yağışın etkili olacağı, hava sıcaklıklarının yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği bildirildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 2 Ekim Çarşamba gününe ilişkin hava durumu raporunu yayımladı. Türkiye'nin kuzey ve doğu kesimlerinde parçalı ve çok bulutlu hava hakim olurken, bazı bölgelerde sağanak yağış bekleniyor.

İstanbul'da yağış yok

İstanbul'da bugün parçalı ve çok bulutlu hava görülecek. Kentte yağış beklenmezken, sıcaklıkların 15 ile 23 derece arasında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden zaman zaman kuvvetli esmesi bekleniyor.

Sağanak uyarısı yapılan iller

Meteoroloji'nin değerlendirmesine göre bugün Edirne, Kırklareli, Hatay, Sinop, Tokat, Artvin çevreleri ile Antalya'nın doğu kıyılarında sağanak yağış etkili olacak.

Meteoroloji, özellikle sağanak uyarısı yapılan bölgelerde vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerektiğini hatırlattı.

Bölgelere göre il il hava durumu

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin batısı ile İstanbul'un kuzey kesimlerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, bölge genelinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

BURSA °C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu

ÇANAKKALE °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak ye yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde kuzey kesimleri sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

EGE

Az bulutlu, zamanla kıyı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 23°C

Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

DENİZLİ °C, 28°C

Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

İZMİR °C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

MUĞLA °C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

AKDENİZ

Az bulutlu, zamanla parçalı, yer yer çok bulutlu, Antalya'nın doğu kıyı ilçelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 32°C

Parçalı ve çok bulutlu

ANTALYA °C, 29°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde doğu kıyı ilçeleri sağanak yağışlı

BURDUR °C, 26°C

Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

HATAY °C, 29°C

Parçalı ve çok bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu

KONYA °C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu

NEVŞEHİR °C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Sinop çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu

DÜZCE °C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu

SİNOP °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kıyı kesimleri, Artvin çevreleri ile Amasya'nın kuzey kesimlerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde kuzey kesimleri sağanak yağışlı

RİZE °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak yağışlı

TRABZON °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, kuzeydoğusunun yer yer çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu

KARS °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA °C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

VAN °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

GAZİANTEP °C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

MARDİN °C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

SİİRT °C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

