Vali, sınıf başkanı seçilen öğrencinin vaadini yerine getirdi

Düzce Valisi Selçuk Aslan, Gazi Mustafa Kemal Ortaokulu 5. sınıf öğrencisi Alper Cinel'in, sınıf başkanlığı seçimi sürecinde verdiği "Seçilirsem Sayın Valimizi sınıfa davet edeceğim." sözünü yerine getirdi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 01 Ekim 2025 18:13
Demetevler Mahallesi'ndeki ortaokulunun 5/A şubesinde 14 adayın yarıştığı sınıf başkanlığı seçimini 11 oyla kazanan Alper Cinel, arkadaşlarına verdiği söz üzerine Vali Aslan'a mektup yazarak okula davet etti.

Vali Aslan, eşi Pınar Aslan ile Gazi Mustafa Kemal Ortaokuluna giderek Cinel ve arkadaşlarını sınıfta ziyaret etti.

Öğrencilerle sohbet eden Vali Aslan, seçimi kazanması ve özgüveni dolayısıyla Cinel'i tebrik etti.

Cinel'in pasta kesme sözünü de öğrencilerle gerçekleştiren Vali Aslan, "Alper Başkanımıza destek olmak için davetine icabet edelim dedik. Başkanımız bizden önce de diğer vaatlerini yerine getirmiş. Öğrencilerimizin böyle özgüvenli hareket etmeleri ve cesaretli duruşları bizleri mutlu ediyor. Tüm arkadaşlarına ve Alper Başkanımıza başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Sınıf başkanı Cinel de "Vali amcamıza geldiği için teşekkür ederiz, sözümü yerine getirdiğim için mutluyum." dedi.

