Eğitim

Aile İçi Maraş Tarhanası Tüketimi! YÖK İçeriden Yükselmelere Çözüm Bulmalı!

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi tarafından ilan edilen doktor öğretim üyesi kadrosunda, Maraş Dondurması ve Maraş Tarhanası tüketimi özel şart olarak yer aldı.

06 Ekim 2025 12:30
Aile İçi Maraş Tarhanası Tüketimi! YÖK İçeriden Yükselmelere Çözüm Bulmalı!

Üniversitelerde doktorası bitmiş, doçentliğini almış veya profesörlük süresini doldurmuş, halen ilgili yükseköğretim kurumlarında görev yapmakta olan akademisyenlere, Resmi Gazete'de yayımlanan ilanlarla kadro verildiği hepinizin malumudur.

Yükseköğretim Kurulu, bir yandan üniversitelere kişiye özel ilan vermeyin uyarısı yapmaya devam etse de, Rektörlükler içeride görev yapan akademisyenlerinden başkaca bir aday başvuru yapmasın diye "mecburen" ilanları özel şartlarla doldurmaktadır.

Sistem bir yandan içerideki kişiyi yükseltmeyi zorunlu kılmakta, bir yandan da ilanların genel olmasını istemektedir.

Ülke düzeyinde sahnelenen, herkesin rolünü bildiği büyük bir tiyatro sahnesi desek abartmış olmayız!

Vaziyet böyle olunca, üniversitelerin absürt ilan şartları da farklı mecralarda dikkat çekmeye devam etmektedir.

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi tarafından, 4 Ekim 2025 tarihli Resmi Gazete'de ilan edilen Teknik Bilimler MYO Gıda İşleme Bölümü Gıda Teknolojisi Programı Doktor Öğretim Üyesi kadrosunda; "Lisans ve lisansüstü eğitimini gıda mühendisliği alanında almış, fonksiyonel Maraş dondurması, aile içi Maraş tarhanası tüketimi ve ekzopolisakkarit üreten probiyotiklerle dondurma üretimi konularında çalışmaları olmak." şartı aranmıştır.

Söz konusu şartları açık kaynakta aradığınızda, ilana kimin başvurabileceğini doğrudan bulabilirsiniz.

Kimin alınacağının belli olduğu kadroları Resmi Gazete'de neden ilan ediyoruz?

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı, bu sorunun yanıtını bulmadan, mevzuat olarak süreci dönüştürmeden ve liyakat temelli yeni bir sistem kurmadan devam ettiği sürece Aile İçi Tarhana tüketiminin yerine başka şartları görmeye devam ederiz!

