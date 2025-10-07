Türkiye'den AİHM'e 'Demirtaş' başvurusu: Yeniden ele alınsın

Demirtaş hakkında verilen kararla ilgili başvuru için son tarih 8 Ekim'di.

NTV'nin haberine göre; Türkiye, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi 2. Dairesi tarafından verilen kararın Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Büyük Dairesi'nden yeniden ele alınması talebinde bulundu.

