Türkiye'den AİHM'e 'Demirtaş' başvurusu: Yeniden ele alınsın
Türkiye, Selahattin Demirtaş hakkında verilen kararın, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Büyük Daire'de yeniden ele alınmasını istedi.
Kaynak : NTV
Haber Giriş : 07 Ekim 2025 21:25, Son Güncelleme : 07 Ekim 2025 21:26
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, (AİHM) 8 Temmuz'da Selahattin Demirtaş'ın tutukluluğu için ihlal kararı vermişti.
NTV'nin haberine göre; Türkiye, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi 2. Dairesi tarafından verilen kararın Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Büyük Dairesi'nden yeniden ele alınması talebinde bulundu.
8 Ekim'de süre doluyordu
Demirtaş hakkında verilen kararla ilgili başvuru için son tarih 8 Ekim'di.
Demirtaş, 6-8 Ekim olaylarıyla ilgili davada 6 ayrı suçtan 42 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.