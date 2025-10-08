Ankara-Kırıkkale-Delice Otoyolu seyahat süresini 43 dakikaya düşürecek

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ankara-Kırıkkale-Delice Otoyolu Finansal Kapanış Töreni'ne katıldı. Burada konuşan Uraloğlu, karayolunun, lojistik sisteminin ana damarlarından birisini teşkil ettiğini vurgulayarak, "Gelişmiş ülkelerde olduğu gibi Türkiye'de de karayolları, sanayi, turizm, tarım, ticaret faaliyetlerinin ekonomik büyümeye katkısını artıran temel bir unsurdur. Son 23 yılda, karayolu altyapımıza yaptığımız yatırımlarla Türkiye'yi adeta yeniden inşa ettik. Ülkemizin dört bir yanını yüksek standartlı yollarla erişilebilir hale getirdik ve donattık" diye konuştu.

Bakan Uraloğlu, gerçekleştirdikleri yatırımların sanayi üretiminin hızlanmasını, tarım ürünlerinin pazarlara daha hızlı ulaşmasını ve turizm faaliyetlerinin artmasını da beraberinde getirdiğini aktardı. Uraloğlu, "Hiç şüphesiz Ankara-Kırıkkale-Delice Otoyolumuz da bu vizyonun en yeni halkalarından biri olarak, İç Anadolu'nun sanayi ve tarım potansiyelini küresel pazarlara daha güçlü bir şekilde bağlayacaktır ulaştıracaktır" şeklinde konuştu.

Otoyol hakkında bilgi veren Uraloğlu, "Söz konusu otoyolumuz, 101 kilometre uzunluğunda ana gövde ve 19 kilometre bağlantı yoluyla toplam 120 kilometre uzunluğunda bir medeniyet hattı da olacaktır. Sadece bir ulaşım projesi değil, aynı zamanda sanayi, tarım ve turizm faaliyetlerini güçlendirecek bir kalkınma projesidir. Şu anda yapım çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Projemiz, 7 kavşak, 4 tünel, 8 viyadük ve 3 otoyol hizmet tesisi ile modern mühendisliğin en seçkin örneklerinden biri olarak yükseliyor. Bu proje ile yük ve yolcu taşımacılığını daha güvenli, hızlı ve konforlu bir şekilde Ankara'nın doğu ve kuzey koridorlarına ve buradan da Ortadoğu ve Kafkas ülkelerine aktarmış olacağız" ifadelerini kullandı.

"Yıllık toplam 5,2 milyar lira tasarruf edeceğiz"

Seyehat süresinin 43 dakikaya düşeceğini belirten Uraloğlu, "Trafik sıkışıklığının ortadan kalkmasıyla; zamandan 4,5 milyar lira, akaryakıttan 700 milyon lira olmak üzere, yıllık toplam 5,2 milyar lira tasarruf sağlayacağız. Ayrıca, 41 bin ton karbon emisyonunu azaltarak doğanın korunmasına çok çok önemli bir katkı sağlamış olacağız. Yine altını çizmek istediğim bir husus da otoyol projemizin, önümüzdeki yıllarda hayata geçirilmesi planlanan Ankara'yı kuzeyde Samsun'a, doğuda ise İran sınırına kadar ulaştıracak olan otoyol projelerinin de ilk adımını teşkil etmektedir. Projemiz bu yönüyle de sadece bölge için değil, Türkiye'mizin küresel lojistik ağındaki rolü için de stratejik bir öneme sahiptir" açıklamasında bulundu.

Bakan Uraloğlu'nun konuşmasının ardından kendisine hediye takdim edildi ve imza töreni gerçekleştirildi.