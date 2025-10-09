Meteoroloji'den Kuvvetli Yağış ve Rüzgar Uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre, yurt genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava bekleniyor. Marmara'nın kuzey ve doğusu, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı, Güneydoğu Anadolu'nun batısı ile Çanakkale, Kütahya, Bitlis ve Van çevrelerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlar etkili olacak. Özellikle Doğu Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz kıyıları, Zonguldak, Bartın, Ordu ve Erzincan çevreleri ile Kayseri ve Sivas'ın doğu ilçelerinde yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarının doğu kesimlerde 4 ila 6 derece azalacağı, diğer bölgelerde ise önemli bir değişiklik olmayacağı ve genel olarak mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Batı Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

Uyarılar

Doğu Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz kıyıları, Zonguldak, Bartın, Ordu ve Erzincan çevreleri ile Kayseri ve Sivas'ın doğu ilçelerinde yerel kuvvetli yağış bekleniyor. Ulaşımda aksamalar, sel ve su baskını gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Kuvvetli rüzgar uyarısı: Batı Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da rüzgarın kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor. Bu bölgelerde yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli olunmalıdır.

Bölge Bölge Hava Durumu

Marmara

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kuzey ve doğusu ile ilk saatlerde Çanakkale çevrelerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Bursa: 18°C, çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı

18°C, çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı Çanakkale: 19°C, parçalı ve çok bulutlu, ilk saatlerde hafif sağanak yağışlı

19°C, parçalı ve çok bulutlu, ilk saatlerde hafif sağanak yağışlı İstanbul: 19°C, çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

Ege

Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu, öğle saatlerinde Kütahya çevrelerinde sağanak yağış bekleniyor.

Denizli: 19°C, parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu

19°C, parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu İzmir: 22°C, parçalı ve az bulutlu

22°C, parçalı ve az bulutlu Muğla: 19°C, parçalı ve az bulutlu

Akdeniz

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin (Burdur hariç) aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinden sonra Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

Adana: 23°C, çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, yer yer kuvvetli

23°C, çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, yer yer kuvvetli Antalya: 24°C, çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

24°C, çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı Hatay: 23°C, çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İç Anadolu

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin (Eskişehir hariç) aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinden sonra Kayseri ve Sivas'ın doğu ilçelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

Ankara: 16°C, çok bulutlu ve öğle saatlerinde hafif sağanak yağışlı

16°C, çok bulutlu ve öğle saatlerinde hafif sağanak yağışlı Eskişehir: 15°C, parçalı ve çok bulutlu

15°C, parçalı ve çok bulutlu Konya: 19°C, çok bulutlu ve sabah saatlerinde hafif sağanak yağışlı

Batı Karadeniz

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinden sonra Zonguldak ve Bartın çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın kıyı kesimlerinde güneybatıdan kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

Bolu: 15°C, çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı

15°C, çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı Düzce: 19°C, çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

19°C, çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı Sinop: 23°C, çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Orta ve Doğu Karadeniz

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinden sonra Doğu Karadeniz kıyıları ile Ordu çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; bölgenin iç kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

Amasya: 26°C, çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

26°C, çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı Rize: 22°C, çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, yerel kuvvetli

22°C, çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, yerel kuvvetli Samsun: 20°C, çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Doğu Anadolu

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin (Hakkari ve Şırnak çevreleri hariç) aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinde Erzincan çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

Erzurum: 21°C, parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

21°C, parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı Kars: 21°C, parçalı ve zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak yağışlı

21°C, parçalı ve zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak yağışlı Malatya: 22°C, parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı



