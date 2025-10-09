Meteoroloji'den Kuvvetli Yağış ve Rüzgar Uyarısı
Meteoroloji, birçok ilde kuvvetli sağanak yağış ve rüzgar uyarısı yaptı. Hangi illerde yağış bekleniyor, alınması gereken önlemler neler?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre, yurt genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava bekleniyor. Marmara'nın kuzey ve doğusu, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı, Güneydoğu Anadolu'nun batısı ile Çanakkale, Kütahya, Bitlis ve Van çevrelerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlar etkili olacak. Özellikle Doğu Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz kıyıları, Zonguldak, Bartın, Ordu ve Erzincan çevreleri ile Kayseri ve Sivas'ın doğu ilçelerinde yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarının doğu kesimlerde 4 ila 6 derece azalacağı, diğer bölgelerde ise önemli bir değişiklik olmayacağı ve genel olarak mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Batı Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.
Uyarılar
- Kuvvetli yağış uyarısı: Doğu Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz kıyıları, Zonguldak, Bartın, Ordu ve Erzincan çevreleri ile Kayseri ve Sivas'ın doğu ilçelerinde yerel kuvvetli yağış bekleniyor. Ulaşımda aksamalar, sel ve su baskını gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
- Kuvvetli rüzgar uyarısı: Batı Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da rüzgarın kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor. Bu bölgelerde yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli olunmalıdır.
Bölge Bölge Hava Durumu
Marmara
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kuzey ve doğusu ile ilk saatlerde Çanakkale çevrelerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.
- Bursa: 18°C, çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı
- Çanakkale: 19°C, parçalı ve çok bulutlu, ilk saatlerde hafif sağanak yağışlı
- İstanbul: 19°C, çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
Ege
Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu, öğle saatlerinde Kütahya çevrelerinde sağanak yağış bekleniyor.
- Denizli: 19°C, parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu
- İzmir: 22°C, parçalı ve az bulutlu
- Muğla: 19°C, parçalı ve az bulutlu
Akdeniz
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin (Burdur hariç) aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinden sonra Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
- Adana: 23°C, çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, yer yer kuvvetli
- Antalya: 24°C, çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
- Hatay: 23°C, çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İç Anadolu
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin (Eskişehir hariç) aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinden sonra Kayseri ve Sivas'ın doğu ilçelerinde kuvvetli olması bekleniyor.
- Ankara: 16°C, çok bulutlu ve öğle saatlerinde hafif sağanak yağışlı
- Eskişehir: 15°C, parçalı ve çok bulutlu
- Konya: 19°C, çok bulutlu ve sabah saatlerinde hafif sağanak yağışlı
Batı Karadeniz
Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinden sonra Zonguldak ve Bartın çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın kıyı kesimlerinde güneybatıdan kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.
- Bolu: 15°C, çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı
- Düzce: 19°C, çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
- Sinop: 23°C, çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Orta ve Doğu Karadeniz
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinden sonra Doğu Karadeniz kıyıları ile Ordu çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; bölgenin iç kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.
- Amasya: 26°C, çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
- Rize: 22°C, çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, yerel kuvvetli
- Samsun: 20°C, çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Doğu Anadolu
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin (Hakkari ve Şırnak çevreleri hariç) aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinde Erzincan çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.
- Erzurum: 21°C, parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
- Kars: 21°C, parçalı ve zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak yağışlı
- Malatya: 22°C, parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı