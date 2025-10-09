Bu hafta 6'sı yerli 10 film vizyona giriyor

Sinema salonlarında bu hafta bilim kurgudan maceraya, animasyondan korkuya, dramdan komediye, geniş bir yelpazede 6'sı yerli, 10 film izleyiciyle buluşacak.

"Tron: Ares"

Jared Leto, Sarah Desjardins ve Greta Lee'nin rol aldığı "Tron: Ares", dijital evrenden gerçek dünyaya gönderilen ileri seviye bir program olan Ares'in tehlikeli görevini ve insanlığın yapay zeka ile ilk karşılaşmasını konu alıyor.

Joachim Ronning'in yönettiği film, hem görsel efektleri hem de sürükleyici hikayesiyle bilim kurgu ve macera tutkunlarının ilgisini çekmeyi hedefliyor.

"Güzel Bir Rüya"

Mehmet Ali Gündoğdu'nun yönettiği "Güzel Bir Rüya", küçük bir kasabada yaşayan ve bir film yıldızına aşık olan iki çocuğun, ona ulaşmak için Samsun'dan İstanbul'a uzanan macera dolu yolculuğunu anlatıyor.

Hayallerinin peşinden giden çocukların serüvenini izleyiciye aktaran yapımda, Meryem Uzerli, Yiğit Nayır ve Mert Nayır oynadı.

"Sakin Ol"

Hakan Kurşun'un yönettiği "Sakin Ol", dünya genelinde yayılan bir salgından etkilenmeyen bir kasaba halkı ile bu durumu incelemek üzere kasabaya gelen ABD'li ilaç firması çalışanları arasında geçenleri konu ediyor. Yanlış anlaşılmalar ve kültürel farklılıklar üzerinden bir hikaye sunan yapımda Tuba Ünsal, Wilma Elles, Orhan Aydın ve Hakan Meriçliler rol aldı.

"Hobbit: Beş Ordunun Savaşı"

J.R.R. Tolkien'in ölümsüz eserinden uyarlanan üçlemenin son filmi "Hobbit: Beş Ordunun Savaşı" yeniden izleyiciyle buluşuyor.

Yönetmen koltuğuna Peter Jackson'ın oturduğu yapımda başrolleri Cate Blanchett, Martin Freeman ve Christopher Lee paylaştı.

Film, yurtlarına geri dönen Cücelerin, anavatanlarının zenginliklerini korumak için giriştiği mücadeleyi ve beş ordunun karşı karşıya geldiği efsanevi savaşı anlatıyor.

"The Cut: Son Raunt"

Sean Ellis'in yönettiği "The Cut: Son Raunt", kariyerinin son fırsatını yakalayan bir boksörün, aşırı kilo verme süreciyle birlikte yaşadığı fiziksel ve ruhsal çöküşü ile kazanma hırsını anlatıyor. Filmin başrollerini Orlando Bloom, John Turturro ve Caitriona Balfe paylaştı.

"Elmaslar"

Ferzan Özpetek'in yönettiği "Elmaslar", 1970'li yılların Roma'sında bir terzi atölyesinde çalışan kadınların hayatlarına ve aralarındaki güçlü bağa odaklanıyor. Film, kadınların dayanışmasını ve kardeşlik duygusunu ön plana çıkararak izleyiciye duygusal bir hikaye sunuyor.

"Bildiğin Gibi Değil"

Vuslat Saraçoğlu'nun yönettiği "Bildiğin Gibi Değil", babalarının gizemli ölümü üzerine Tokat'ta bir araya gelen üç kardeşin hikayesini konu ediniyor. Film, kardeşler arasındaki karmaşık ilişkileri, geçmişle yüzleşmelerini ve aile bağlarının girift yapısını gözler önüne seriyor.

"Cevşen"

Yerli korku filmi "Cevşen", şehir hayatından uzaklaşarak yeni bir eve taşınan bir çiftin yaşadığı paranormal olayları işliyor.

Anastasiya Düz'ün yönettiği filmde Özgür Balakar, Nur Erkoç ve Dora Yılmaz rol aldı.

"Gazap 2"

Onur Aldoğan'ın yönettiği "Gazap 2", barmenlik yaparak geçimini sağlayan Kaan'ın, babasının karanlık geçmişiyle yüzleşmesini konu alıyor. Babasının geçmişte bulduğu bir gömünün peşine düşen Kaan, altınları çalınan cinlerin musallatına uğrar ve bu durum kendisiyle birlikte çevresindekileri de tehlikeye atar.

"Mustafa Kemal"

Haftanın yerli animasyon filmi "Mustafa Kemal", geçmişin liderinden ilham alan çocukların, geleceğin savaşında umut olmalarını konu ediniyor. Film, Mustafa Kemal'in çocukluk hayallerinden yola çıkarak, onun ilham verici hikayesini genç nesillere aktarmayı amaçlıyor.