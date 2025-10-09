Bu hafta 6'sı yerli 10 film vizyona giriyor

Bakanlık popüler oyuncağın satışını yasakladı: İşte sebebi
Bakanlık popüler oyuncağın satışını yasakladı: İşte sebebi
Canped Emici Külot 24'lü paketlerde süper indirim başladı!
Canped Emici Külot 24'lü paketlerde süper indirim başladı!
Sponsorlu İçerik
Cevdet Yılmaz: Tarafların anlaşmaya sadık kalmasını bekliyoruz
Cevdet Yılmaz: Tarafların anlaşmaya sadık kalmasını bekliyoruz
Erdoğan'dan ateşkese ilk yorum: Sürece katkı sunmaya devam edeceğiz
Erdoğan'dan ateşkese ilk yorum: Sürece katkı sunmaya devam edeceğiz
Dışişleri kaynakları: 3 milletvekili bugün yurda getirilebilir
Dışişleri kaynakları: 3 milletvekili bugün yurda getirilebilir
Yavaş'ın 7 Yıl Önceki Kesikköprü Sözleri Gündem Oldu
Yavaş'ın 7 Yıl Önceki Kesikköprü Sözleri Gündem Oldu
Meteoroloji'den Kuvvetli Yağış ve Rüzgar Uyarısı
Meteoroloji'den Kuvvetli Yağış ve Rüzgar Uyarısı
Yurt Dışında Üniversite Eğitimi Artık Lüks Değil Akıllı Tercih
Yurt Dışında Üniversite Eğitimi Artık Lüks Değil Akıllı Tercih
Yılmaz: İlk defa yüksek gelirli ülkeler ligine gireceğiz
Yılmaz: İlk defa yüksek gelirli ülkeler ligine gireceğiz
Netanyahu: Hükümeti toplayarak Gazze anlaşmasını onaylayacağız
Netanyahu: Hükümeti toplayarak Gazze anlaşmasını onaylayacağız
Kütahya'da 4,9 büyüklüğünde deprem
Kütahya'da 4,9 büyüklüğünde deprem
Trump Gazze'de ateşkesi duyurdu: 'Ne mutlu barış yapanlara!'
Trump Gazze'de ateşkesi duyurdu: 'Ne mutlu barış yapanlara!'
Ankara-Kırıkkale-Delice Otoyolu seyahat süresini 43 dakikaya düşürecek
Ankara-Kırıkkale-Delice Otoyolu seyahat süresini 43 dakikaya düşürecek
Bakan Tekin: Sendikal özgürlük, öğrencinin eğitim hakkını gasp etmemeli
Bakan Tekin: Sendikal özgürlük, öğrencinin eğitim hakkını gasp etmemeli
Sahte kan raporu operasyonu: 100 kişinin ehliyeti iptal edilecek
Sahte kan raporu operasyonu: 100 kişinin ehliyeti iptal edilecek
Milli Dayanışma Komisyonu emekli askerleri dinledi
Milli Dayanışma Komisyonu emekli askerleri dinledi
İşlemleri tamamlanan ünlü isimler serbest bırakıldı
İşlemleri tamamlanan ünlü isimler serbest bırakıldı
İsrail'in alıkoyduğu 3 vekil ve aktivistler cezaevine götürüldü
İsrail'in alıkoyduğu 3 vekil ve aktivistler cezaevine götürüldü
Lise kaç yıl olacak? İşte masadaki formüller!
Lise kaç yıl olacak? İşte masadaki formüller!
Veri Analizi Okulu'na yoğun ilgi: En çok başvuru yapay zekaya
Veri Analizi Okulu'na yoğun ilgi: En çok başvuru yapay zekaya
Bakan Tekin'den 'eğitim sistemi' açıklaması: Biz bir formül söylemedik
Bakan Tekin'den 'eğitim sistemi' açıklaması: Biz bir formül söylemedik
Ankara BB'ye yönelik 'konser' soruşturması tamamladı
Ankara BB'ye yönelik 'konser' soruşturması tamamladı
Bakanlık, konut fiyatlarında manipülasyona geçit vermedi
Bakanlık, konut fiyatlarında manipülasyona geçit vermedi
DMM: 'Eskişehir'deki NTE sahası ABD'ye devredilecek' iddiası asılsız
DMM: 'Eskişehir'deki NTE sahası ABD'ye devredilecek' iddiası asılsız
Taklit ve Tağşiş listesine 23 yeni ürün eklendi
Taklit ve Tağşiş listesine 23 yeni ürün eklendi
e-YDS 2025 başvuruları başladı
e-YDS 2025 başvuruları başladı
İstifa eden 7 belediye başkanı AK Parti'ye geçti
İstifa eden 7 belediye başkanı AK Parti'ye geçti
Üç Türk milletvekiline ulaşılamıyor!
Üç Türk milletvekiline ulaşılamıyor!
Erdoğan: Barış İçin Yoğun Çaba Harcıyoruz
Erdoğan: Barış İçin Yoğun Çaba Harcıyoruz
Ali Babacan: Kimi Selamlayacağımızı Size mi Soracağız?
Ali Babacan: Kimi Selamlayacağımızı Size mi Soracağız?
Ana sayfaHaberler Yaşam

Bu hafta 6'sı yerli 10 film vizyona giriyor

Sinemada bu hafta 10 yeni film vizyona girecek. Bu filmlerin 6'sı yerli 4'ü yabancı filmler oluşturuyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 09 Ekim 2025 11:21, Son Güncelleme : 09 Ekim 2025 11:14
Yazdır
Bu hafta 6'sı yerli 10 film vizyona giriyor

Sinema salonlarında bu hafta bilim kurgudan maceraya, animasyondan korkuya, dramdan komediye, geniş bir yelpazede 6'sı yerli, 10 film izleyiciyle buluşacak.

"Tron: Ares"

Jared Leto, Sarah Desjardins ve Greta Lee'nin rol aldığı "Tron: Ares", dijital evrenden gerçek dünyaya gönderilen ileri seviye bir program olan Ares'in tehlikeli görevini ve insanlığın yapay zeka ile ilk karşılaşmasını konu alıyor.

Joachim Ronning'in yönettiği film, hem görsel efektleri hem de sürükleyici hikayesiyle bilim kurgu ve macera tutkunlarının ilgisini çekmeyi hedefliyor.

"Güzel Bir Rüya"

Mehmet Ali Gündoğdu'nun yönettiği "Güzel Bir Rüya", küçük bir kasabada yaşayan ve bir film yıldızına aşık olan iki çocuğun, ona ulaşmak için Samsun'dan İstanbul'a uzanan macera dolu yolculuğunu anlatıyor.

Hayallerinin peşinden giden çocukların serüvenini izleyiciye aktaran yapımda, Meryem Uzerli, Yiğit Nayır ve Mert Nayır oynadı.

"Sakin Ol"

Hakan Kurşun'un yönettiği "Sakin Ol", dünya genelinde yayılan bir salgından etkilenmeyen bir kasaba halkı ile bu durumu incelemek üzere kasabaya gelen ABD'li ilaç firması çalışanları arasında geçenleri konu ediyor. Yanlış anlaşılmalar ve kültürel farklılıklar üzerinden bir hikaye sunan yapımda Tuba Ünsal, Wilma Elles, Orhan Aydın ve Hakan Meriçliler rol aldı.

"Hobbit: Beş Ordunun Savaşı"

J.R.R. Tolkien'in ölümsüz eserinden uyarlanan üçlemenin son filmi "Hobbit: Beş Ordunun Savaşı" yeniden izleyiciyle buluşuyor.

Yönetmen koltuğuna Peter Jackson'ın oturduğu yapımda başrolleri Cate Blanchett, Martin Freeman ve Christopher Lee paylaştı.

Film, yurtlarına geri dönen Cücelerin, anavatanlarının zenginliklerini korumak için giriştiği mücadeleyi ve beş ordunun karşı karşıya geldiği efsanevi savaşı anlatıyor.

"The Cut: Son Raunt"

Sean Ellis'in yönettiği "The Cut: Son Raunt", kariyerinin son fırsatını yakalayan bir boksörün, aşırı kilo verme süreciyle birlikte yaşadığı fiziksel ve ruhsal çöküşü ile kazanma hırsını anlatıyor. Filmin başrollerini Orlando Bloom, John Turturro ve Caitriona Balfe paylaştı.

"Elmaslar"

Ferzan Özpetek'in yönettiği "Elmaslar", 1970'li yılların Roma'sında bir terzi atölyesinde çalışan kadınların hayatlarına ve aralarındaki güçlü bağa odaklanıyor. Film, kadınların dayanışmasını ve kardeşlik duygusunu ön plana çıkararak izleyiciye duygusal bir hikaye sunuyor.

"Bildiğin Gibi Değil"

Vuslat Saraçoğlu'nun yönettiği "Bildiğin Gibi Değil", babalarının gizemli ölümü üzerine Tokat'ta bir araya gelen üç kardeşin hikayesini konu ediniyor. Film, kardeşler arasındaki karmaşık ilişkileri, geçmişle yüzleşmelerini ve aile bağlarının girift yapısını gözler önüne seriyor.

"Cevşen"

Yerli korku filmi "Cevşen", şehir hayatından uzaklaşarak yeni bir eve taşınan bir çiftin yaşadığı paranormal olayları işliyor.

Anastasiya Düz'ün yönettiği filmde Özgür Balakar, Nur Erkoç ve Dora Yılmaz rol aldı.

"Gazap 2"

Onur Aldoğan'ın yönettiği "Gazap 2", barmenlik yaparak geçimini sağlayan Kaan'ın, babasının karanlık geçmişiyle yüzleşmesini konu alıyor. Babasının geçmişte bulduğu bir gömünün peşine düşen Kaan, altınları çalınan cinlerin musallatına uğrar ve bu durum kendisiyle birlikte çevresindekileri de tehlikeye atar.

"Mustafa Kemal"

Haftanın yerli animasyon filmi "Mustafa Kemal", geçmişin liderinden ilham alan çocukların, geleceğin savaşında umut olmalarını konu ediniyor. Film, Mustafa Kemal'in çocukluk hayallerinden yola çıkarak, onun ilham verici hikayesini genç nesillere aktarmayı amaçlıyor.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber