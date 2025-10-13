'Başarısızdım' Dedi, İlk Soruda Elenince Oktay Kaynarca Şaşkına Döndü

Ünlü oyuncu Oktay Kaynarca'nın sunduğu Kim Milyoner Olmak İster'de bir yarışmacının atasözü sorusuna verdiği yanıt herkesi şoke etti.

Ceyda Işıkal isimli yarışmacıya yarışmanın ilk sorusu olarak şu soru yöneltildi: "Atasözüne göre hangisi yaş iken eğilir?"

Şıklar arasında "ağaç", "demir", "bahçe hortumu" ve "taş" seçenekleri yer aldı.

Yarışmacı ise doğru yanıt olan "ağaç" yerine "bahçe hortumu" cevabını verince ilk soruda elendi.

Oktay Kaynarca şaşkınlığını gizleyemedi

Kaynarca, bu yanıt karşısında adeta donakaldı ve "Ceyda, şaka mı yapıyorsun? Sen hiç yaşken eğilen bahçe hortumu gördün mü?" sözleriyle tepkisini dile getirdi.

Yarışmacı ise kısa bir sessizliğin ardından, "Diyecek bir şey yok." diyerek stüdyoyu terk etti.