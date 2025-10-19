AK Partili Çelik'ten Terörsüz Türkiye sürecinde 'sabotaj' uyarısı
AK Partili Çelik'ten Terörsüz Türkiye sürecinde 'sabotaj' uyarısı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "'Terörsüz Türkiye' sürecine 'sabotaj' düzenleyerek, terör propagandası yapanların, millet hayatımıza ve kardeşlik mayamıza tasallutunu reddediyoruz ve bu gayrimeşru yaklaşımlarla mücadelemizi sürdürüyoruz." ifadesini kullandı.

Haber Giriş : 19 Ekim 2025 12:20, Son Güncelleme : 19 Ekim 2025 12:23
Çelik, NSosyal hesabından "Terörsüz Türkiye" sürecine ilişkin yaptığı açıklamada, siyasi fikir ifade etmek ile siyaseti ve demokrasiyi zehirlemenin aynı şey olmadığını belirtti.

Devletin niteliklerine ve milletin değerlerine dönük saldırgan ve hakaretamiz söylem ve eylemlerin siyasi tartışma ya da siyasi fikir beyanı olmadığını vurgulayan Çelik, bunların, siyaseti zehirleme ve demokrasiye suikast teşebbüsleri olduğuna işaret etti.

Ömer Çelik, şunları kaydetti:

"Devletimizin niteliklerini demokrasi karşıtlığı üretmek için kullananlar da, milletimizin değerlerini kardeşlik mayamızın zıddı olan bir fanatizm için istismar edenler de aynı şekilde zehirlidir. Birbirine zıt gözüken tüm bu zehirli sözde siyasetlerin karşısındayız. Tarihi olayları güçlü bir gelecek için değerlendirmek yerine bir rövanş ve savaş alanı gibi görmek sağlıklı bir zihniyet ortamı doğurmaz. Tam tersine tarihi 'travmatik bir siyaset'in mühimmatı haline getirir. Bu son derece yanlıştır. 'Tarih' fanatik ideolojilerin savaş arenası değildir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e ve İstiklal Mücadelemizin değerlerine dönük kullanılan dilin hakaret içermesi asla kabul edilemez. Bu zehirli yaklaşımları ve yalan siyasetini lanetliyoruz."

"'Terörsüz Türkiye' sürecine 'suikast' teşebbüsünde bulunmaları beyhude"

AK Parti Sözcüsü Çelik, terörün tüm insanlığın düşmanı olduğunu belirtti.

Türkiye'nin terörden tümüyle kurtulması için yürütülen "Terörsüz Türkiye" sürecinin, ülkedeki her bir vatandaşın daha güçlü yarınlara kavuşması ve ülkenin çevresindeki bölgenin emperyalist vesayetlerden kurtulması için olduğunun altını çizen Çelik, "'Terörsüz Türkiye' sürecinde, devlet politikası olan bu sürecin milli dinamiklerine, Sayın Cumhurbaşkanımıza ve Sayın Devlet Bahçeli'ye dönük haksız iftira ve ithamları en güçlü şekilde kınıyoruz." ifadelerini kullandı.

Çelik, şunları kaydetti:

"Öte yandan, 'Terörsüz Türkiye' sürecine 'sabotaj' düzenleyerek, terör propagandası yapanların, millet hayatımıza ve kardeşlik mayamıza tasallutunu reddediyoruz ve bu gayrimeşru yaklaşımlarla mücadelemizi sürdürüyoruz. Kahraman emniyet ve güvenlik güçlerimizi lanetli bir zihniyet ve zehirli bir dille 'düşman' diyerek hedef alanları ve terör propagandası yapanları lanetliyoruz. Bunların 'Terörsüz Türkiye' sürecine 'suikast' teşebbüsünde bulunmaları beyhudedir ve cevabını siyaset ve hukuk zemininde alacaktır.

'Terörsüz Türkiye' süreci milli bir gözle yürütülen ve milletimizin değerlerine yaslanan bir süreçtir. Bunun istismar edilmesine, marjinal ve faşist ajandaların payandası yapılmasına asla müsaade etmeyiz. Siyasi hayatımız, demokrasimiz ve milletimizin bilinci, tüm gelişmeleri yerli yerine oturtacak olgunluğa ve yüksek niteliklere sahiptir. Türkiye, 'ortak kader' ve 'ortak gelecek' bilincine sahip evlatları sayesinde, hiçbir yan yola sapmadan ve çıkmaz sokağa girmeden ana istikametinde ilerlemektedir. Yanlış işlere tevessül edenler, milletin iradesiyle ve hukukla yüzleşecektir."

- "Siyasi sağduyumuz, her türlü kötülük projesini mağlup edecektir"

Çelik, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ilan ettiği Türkiye Yüzyılı hedeflerine en güçlü adımlarla ilerlediklerini, bunun provokasyonlarla önünün kesilmeye çalışılmasına asla izin vermeyeceklerini belirtti.

Türkiye Yüzyılı hedeflerinin, her bir vatandaşın emeğinin eseri olacağını vurgulayan Çelik, "Siyasi sağduyumuz, toplumsal basiretimiz ve kardeşlik mayamız, her türlü kötülük projesini mağlup edecektir. Cumhurbaşkanımızın sık sık vurguladığı 'tek vatan, tek millet, tek devlet, tek bayrak' ilkesi bugünümüzün ve geleceğimizin pusulasıdır." ifadelerini kullandı.

