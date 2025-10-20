İstanbul'da haftanın ilk iş gününde trafik yoğunluğu
İstanbul'da sabah saatlerinde işine ve okuluna gitmek için evden çıkan vatandaşlar dakikalarca trafikte beklemek zorunda kaldı.
Kaynak : DHA
Haber Giriş : 20 Ekim 2025 09:24, Son Güncelleme : 20 Ekim 2025 09:24
Haftanın ilk iş gününde İstanbul'da trafik yoğunluğu yaşanıyor.
Saat 08.00 itibarıyla trafik yoğunluğu yüzde 67 olarak ölçüldü; saat 08.17 itibarıyla ise yoğunluk yüzde 71'e çıktı.
ARAÇLAR İLERLEMEKTE ZORLANDI
Kozyatağı D-100 Karayolu Edirne istikametinde oluşan trafikte araçlar ilerlemekte zorlandı.