KKTC'nin yeni cumhurbaşkanı belli oldu

KKTC'de cumhurbaşkanlığı seçimlerinde resmi olmayan sonuçlara göre, Tufan Erhürman ülkenin yeni cumhurbaşkanı oldu.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 19 Ekim 2025 19:42, Son Güncelleme : 19 Ekim 2025 19:45
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Bertan Özerdağ, cumhurbaşkanlığı seçiminde 777 sandıktan 580'inin açıldığını ve Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın oyların yüzde 35,27'sini, CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman oyların yüzde 63,28'ini aldığını açıkladı.

Özerdağ, KKTC cumhurbaşkanlığı seçimlerinin oy sayım sürecine dair bilgi verdi.

KKTC genelinde 777 sandıktan 580'sinin gayriresmi sonuçlarının alındığını belirten Özerdağ, aday bazında oy oranlarını şu şekilde açıkladı:

"Osman Zorba (Kıbrıs Sosyalist Partisi) 0,32, Tufan Erhürman (Cumhuriyetçi Türk Partisi) 63,28, Arif Salih Kırdağ (Bağımsız) 0,34, Ahmet Boran (Bağımsız) 0,15, Mehmet Hasgüler (Bağımsız) 0,23, İbrahim Yazıcı (Bağımsız) 0,24, Hüseyin Gürlek (Bağımsız) 0,18 ve Ersin Tatar (Bağımsız) 35,27."

KKTC'de cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turu için sandıklar, bu sabah 08.00'de açılmıştı. Oy verme işlemi 18.00'de sona ermişti.

218 bin 313 seçmenin bulunduğu KKTC'de, cumhurbaşkanı seçilebilmek için geçerli oyların salt çoğunluğunu almak gerekiyor.

Seçimin ilk turunda herhangi bir aday yüzde 50+1 oyu aldığı takdirde cumhurbaşkanı seçiliyor.

Hiçbir adayın salt çoğunluğu sağlayamaması durumunda ise ilk turda en çok oyu alan ilk 2 aday, 7 gün içinde yapılacak ikinci tur seçimlerine katılıyor.

İkinci turda en yüksek oyu alan aday, cumhurbaşkanı koltuğuna oturmaya hak kazanıyor.

5'i bağımsız 7 adayın yarıştığı seçimin ilk turundaki oy pusulasında sıralama şöyle:

"Osman Zorba (Kıbrıs Sosyalist Partisi) 1, Tufan Erhürman (Cumhuriyetçi Türk Partisi) 2, Arif Salih Kırdağ (Bağımsız) 3, Ahmet Boran (Bağımsız) 4, Mehmet Hasgüler (Bağımsız) 5, İbrahim Yazıcı (Bağımsız) 6, Hüseyin Gürlek (Bağımsız) 7, Ersin Tatar (Bağımsız) 8."

Pusulada 7'nci sırada yer alan Hüseyin Gürlek, dün Ersin Tatar lehine adaylıktan çekildiğini açıklamıştı.


