EDS Sisteminde Değişiklik: Belediyelere Aktarılan Pay Sınırlandırılıyor

Trafik Elektronik Denetleme Sistemi'nden (EDS) yerel yönetimlere sağlanan yüzde 30'luk kurulum payı nedeniyle yaşanan sorunların giderilmesi için yeni bir düzenleme gündemde. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 2026 yılında EDS'ler üzerinde değişiklik yapılacağını belirtti. AK Parti kaynakları ise EDS'lerin kurulumundan yerel yönetimlerin aldığı payın sınırlandırılması veya kurulumun devlet eliyle yapılmasının değerlendirildiğini açıkladı.

EDS Sisteminde Değişiklik Hazırlığı

Karayolları Trafik Kanunu'nda yapılacak değişiklikleri içeren yasa teklifinin Meclis Genel Kurulu'nda görüşülmesi sürerken, İçişleri Bakanlığı TEDES üzerinde çalışma başlattı. Bakan Yerlikaya, "Önümüzdeki yıl yani 2026'da bazı cadde ve karayollarında yol güvenliğini sağlamak amacıyla kullanılan EDS'ler üzerinde değişiklik yapacağız" dedi.

Mevcut Uygulamada Neler Var?

Kurulum ve bakım giderleri için TEDES ile ilgili trafik cezalarından aylık gelirlerin yüzde 30'u belediye bütçesine aktarılıyor.

belediye bütçesine aktarılıyor. EDS kurulumu nedeniyle kesilecek trafik para cezalarının yatırım maliyetini karşılayacak düzeye kadar yüzde 30'u , sonrasında ise yüzde 15'i hizmet bedeli adı altında belediye ve şirketlere aktarılıyor.

, sonrasında ise hizmet bedeli adı altında belediye ve şirketlere aktarılıyor. Kısa mesafelerde hız limitlerinde ani değişikliklere neden olan uygulama, çok sayıda bulgu ile kayıtlara geçti.

Haksız Kazancın Önüne Geçilecek

Temel amacı can güvenliğini sağlamak ve olası trafik kazalarını önlemek olan EDS uygulamasından, yerel yönetimlerin haksız kazanç sağlamasının önüne geçilmesi hedefleniyor. Yeni düzenleme ile EDS gelirlerinin paylaşımında değişikliğe gidilmesi ve sistemin devlet eliyle kurulması seçenekleri değerlendiriliyor.



