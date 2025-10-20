Türk filmlerinde 'sessiz sinema' dönemi başladı

60'lı yılların başından 80'li yılların sonuna kadar çok sayıda yapımcı, film müziklerine para harcamamak için yabancı film soundtrack'larını kullandı. Avrupa ülkelerinden ve ABD'den getirdikleri plaklardaki şarkıları, çektikleri filmlere monte ettiler ama tek kuruş telif ücreti ödemediler.

Söz konusu yıllarda Türk sinemasının dış dünyada bir ağırlığı olmadığı için yabancı yapım şirketleri, bu hukuksuzluğun peşine düşmediler.

Battal Gazi, Tarkan, Sezercik Yavrum Benim...

11 Oscarlı 1959 yapımı Ben-Hur'un, Miklos Rozsa imzalı müziklerini Battal Gazi'de; 45 kez Oscar'a aday gösterilmiş ve 9 kez ödülü kazanmış Alfred Newman'ın müziklerini Tarkan Viking Kanı'nda; Görevimiz Tehlike dizisinin müziğiyle dünya çapında tanınan Lalo Schifrin'in Bullitt'teki müziklerini Sezercik Yavrum Benim'de kullandılar. Örnekleri çoğaltmak mümkün...

İzinsiz müzik kullanımına savaş açtılar

Çağın dijitalleşmesiyle birlikte telif avına çıkan film ve müzik şirketleri, başta Youtube olmak üzere pek çok platformda izinsiz müzik kullanımına savaş açtı. Youtube'da on binlerce Türk filmini de etkileyen süreç şöyle işliyor.

Ya gelirini ver, ya kaldır, ya da sesini kıs

YouTube Content ID sistemi sayesinde; şarkının tespit edildiği filmin geliri hak sahibine gidiyor. İkinci seçenek filmin yayından kaldırılması... Üçüncü ve 'en kötü' seçenek ise filmde şarkının yer aldığı sahnenin sessize alınması!

Youtube'da on binlerce Türk filmini resmi kanallarında yayınlayan yapım şirketleri, gelir kaybına uğramamak için üçüncü yönteme başvuruyor.

Binlerce film etkilendi

Bir filmin neredeyse üçte birinin sessiz geçmesine neden olan bu yöntem sinemaseverlerin hiç de hoşuna gitmiyor.

Sadri Alışık'tan Kadir İnanır'a, Türkan Şoray'dan Fatma Girik'e, Kartal Tibet'ten Cüneyt Arkın'a pek çok aktör ve aktrisin rol aldığı, zamanında kapalı gişe oynamış, her biri kült olmuş, Youtube'da da milyonlarca kişi tarafından izlenmiş binlerce film şu an telif hakkı ihlali nedeniyle izlenemez hale geldi.