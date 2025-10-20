Polisin 'dur' ihtarına uymadı: Canına mal oldu
Polisin 'dur' ihtarına uymadı: Canına mal oldu
Erdoğan: Türk soylular 'yabancı' sayılmayacak
Erdoğan: Türk soylular 'yabancı' sayılmayacak
2 kişiyi öldürüp 2'si polis 7 kişiyi yaralayan şüpheli etkisiz hale getirildi
2 kişiyi öldürüp 2'si polis 7 kişiyi yaralayan şüpheli etkisiz hale getirildi
Ticaret Bakanlığı'ndan 9 ayda 427 bin firmaya 2,1 milyar lira ceza
Ticaret Bakanlığı'ndan 9 ayda 427 bin firmaya 2,1 milyar lira ceza
Asgari ücret maratonu öncesi kritik toplantı
Asgari ücret maratonu öncesi kritik toplantı
EDS Sisteminde Değişiklik: Belediyelere Aktarılan Pay Sınırlandırılıyor
EDS Sisteminde Değişiklik: Belediyelere Aktarılan Pay Sınırlandırılıyor
Kiralık Evlerde Yüksek Maliyetler Kiracıları Zorluyor
Kiralık Evlerde Yüksek Maliyetler Kiracıları Zorluyor
Yeni haftada hava nasıl olacak?
Yeni haftada hava nasıl olacak?
Gözler Merkez Bankası'nın faiz kararında
Gözler Merkez Bankası'nın faiz kararında
Erdoğan'dan Tufan Erhürman'a tebrik mesajı
Erdoğan'dan Tufan Erhürman'a tebrik mesajı
Devlet Bahçeli: KKTC acilen Türkiye'ye katılmalıdır!
Devlet Bahçeli: KKTC acilen Türkiye'ye katılmalıdır!
KKTC'nin yeni cumhurbaşkanı belli oldu
KKTC'nin yeni cumhurbaşkanı belli oldu
Küresel Çip Krizi Kapıda: Otomobil Fiyatları Artabilir!
Küresel Çip Krizi Kapıda: Otomobil Fiyatları Artabilir!
Cevdet Yılmaz: Kalıcı barış ve istikrarın sağlanmasını diliyoruz
Cevdet Yılmaz: Kalıcı barış ve istikrarın sağlanmasını diliyoruz
'Dur' ihtarına uymayanlar, yeni kanunla 200 bin lira ödeyecek
'Dur' ihtarına uymayanlar, yeni kanunla 200 bin lira ödeyecek
MEB'in lise eğitimi için 2+2 önerisine Erdoğan'dan onay çıkmadı
MEB'in lise eğitimi için 2+2 önerisine Erdoğan'dan onay çıkmadı
Togg'a 5G geliyor: Yapay zeka ile kişiye özel tarife dönemi!
Togg'a 5G geliyor: Yapay zeka ile kişiye özel tarife dönemi!
'Makam aracını boş gönderen' Sağlık Müdürüne çifte soruşturma
'Makam aracını boş gönderen' Sağlık Müdürüne çifte soruşturma
Öğretmene demir sopalı saldırı: Saldırgan tutuklandı, öğretmen görevi bıraktı
Öğretmene demir sopalı saldırı: Saldırgan tutuklandı, öğretmen görevi bıraktı
Türkiye'de ilk ve tek: Usta açığını kapatacak iş garantili bölüm!
Türkiye'de ilk ve tek: Usta açığını kapatacak iş garantili bölüm!
AK Partili Çelik'ten Terörsüz Türkiye sürecinde 'sabotaj' uyarısı
AK Partili Çelik'ten Terörsüz Türkiye sürecinde 'sabotaj' uyarısı
Türkiye'nin en iyi üniversiteleri listesi belli oldu
Türkiye'nin en iyi üniversiteleri listesi belli oldu
Asgari Ücret gündemli ilk toplantı: İşçi sendikaları komisyona katılmayacağız diyor!
Asgari Ücret gündemli ilk toplantı: İşçi sendikaları komisyona katılmayacağız diyor!
Aile Kart uygulaması başladı: Sosyal yardımlar tek kartta toplanıyor
Aile Kart uygulaması başladı: Sosyal yardımlar tek kartta toplanıyor
300'den fazla istasyonu bulunan akaryakıt devi satıldı
300'den fazla istasyonu bulunan akaryakıt devi satıldı
TBMM'de yoğun mesai: Sayıştay üyeliği ve bütçe maratonu gündemde
TBMM'de yoğun mesai: Sayıştay üyeliği ve bütçe maratonu gündemde
Ünlü isimlerin uyuşturucu soruşturması: 6 ayda bir tahlil verecekler
Ünlü isimlerin uyuşturucu soruşturması: 6 ayda bir tahlil verecekler
Doğal gazda yeni dönem: İllere göre tüketim sınırı belirlenecek
Doğal gazda yeni dönem: İllere göre tüketim sınırı belirlenecek
Belediyelerin bütçesini etkileyecek düzenleme: Aydınlatma gideri payı artırılıyor!
Belediyelerin bütçesini etkileyecek düzenleme: Aydınlatma gideri payı artırılıyor!
Altın fiyatları nereye kadar gider? Uzman isimden öneriler
Altın fiyatları nereye kadar gider? Uzman isimden öneriler
Ana sayfaHaberler Ekonomi

Kiralık Evlerde Yüksek Maliyetler Kiracıları Zorluyor

Kiralık ev bulmak zorlaştı, yüksek depozito ve komisyonlar kiracıları krediye yönlendiriyor. Bankalar kira kredisi sunmaya başladı.

Kaynak : Türkiye
Haber Giriş : 20 Ekim 2025 07:38, Son Güncelleme : 20 Ekim 2025 07:48
Yazdır
Kiralık Evlerde Yüksek Maliyetler Kiracıları Zorluyor

Artan kira fiyatlarının yanı sıra bazı ev sahiplerinin fahiş talepleri ve teminat şartları, ev arayışında olanları ciddi şekilde zorluyor. Özellikle İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyükşehirlerde yeni bir eve taşınmak isteyen vatandaşlar, yalnızca kira değil, depozito, emlakçı komisyonu ve taşınma giderleriyle de karşı karşıya kalıyor. Bu maliyetler, kiracıların banka kredilerine yönelmesine neden oluyor. Bankalar ise "kira kredisi" adı altında finansman paketleri sunmaya başladı. Yeni bir kiralık evin maliyeti, 2 depozito, 1 peşin kira ve emlakçı komisyonu ile birlikte 200 bin lirayı bulabiliyor.

Kiralık Ev Bulmakta Zorluklar

Emlak temsilcisi Mehmet Korkmaz, son iki yılda kiralık daire bulmanın büyük sıkıntı haline geldiğini belirtiyor. Talebin fazla, arzın ise az olması nedeniyle ev sahipleri kendi lehlerine şartlar koyuyor. Bazı ev sahipleri üç depozito veya altı aylık peşin ödeme talep edebiliyor. Emlakçılar ise taraflar arasında güven sorununu çözmek için adeta ara bulucu gibi çalışıyor.

Ev Sahiplerinden Ekstra Güvence Talepleri

  • Bazı ev sahipleri kirayı döviz üzerinden istiyor.
  • Kimi ev sahipleri gram altın karşılığında depozito talep ediyor.
  • Adli sicil kaydı, kefil ve tahliye taahhütnamesi gibi belgeler isteniyor.

Beşiktaş'ta evini kiraya vermek isteyen Ayşe Erdem, geçmişte yaşadığı olumsuz deneyimler nedeniyle daha dikkatli davrandığını belirtiyor.

Kira Kredisi ve Artan Maliyetler

Yüksek maliyetler nedeniyle kiracılar bankalara yöneliyor. Birçok banka "kira kredisi" veya "taşınma kredisi" adı altında ürünler sunuyor. Bu krediler 20 bin ile 200 bin lira arasında değişiyor ve kısa vadede çözüm sunsa da uzun vadede hane bütçesini zorlayabiliyor.

Kiracıların Yaşadığı Zorluklar

Yeni bir ev arayışında olan Serkan Yıldız, beğendiği bir evi kiralamak için kefil, maaş bordrosu ve tahliye taahhütnamesi gibi belgeler istendiğini, ayrıca iki depozito ve bir kira peşin ödemesi gerektiğini belirtiyor. Toplamda neredeyse 180 bin lira tutan bu maliyetler nedeniyle bankadan kredi çekmek zorunda kaldığını ifade ediyor.

Kaan Zenginli

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber