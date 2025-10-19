Togg'a 5G geliyor: Yapay zeka ile kişiye özel tarife dönemi!
Bakan Şimşek ABD temaslarını değerlendirdi: Türkiye Ekonomisine güven artıyor!

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Dünya Bankası ve IMF yıllık toplantıları ile G20 Maliye Bakanları toplantısına katıldığı ABD'deki temaslarının son derece verimli geçtiğini bildirdi. Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Şimşek, yatırım bankalarının düzenlediği geniş katılımlı toplantılarda yatırımcılarla bir araya gelerek "Türkiye ekonomisinin dayanıklılığını ve programımızdaki somut ilerlemeleri" paylaştıklarını belirtti. Bakan Şimşek, birçok mevkidaşı ve çok taraflı kalkınma bankası yöneticileriyle de görüştüğünü ifade ederek, "Türkiye ekonomisine duyulan güven ve artan ilgiyi memnuniyetle gözlemliyoruz" değerlendirmesini yaptı.

Şimşek, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, ABD'deki temaslarına ilişkin bilgi verdi.

Dünya Bankası ve IMF yıllık toplantıları ile G20 Maliye Bakanları toplantısına katıldığı ABD'de son derece verimli temaslarda bulunduklarını aktaran Şimşek, "Yatırım bankalarının düzenlediği geniş katılımlı toplantılarda yatırımcılarla bir araya geldik. Türkiye ekonomisinin dayanıklılığını, programımızdaki somut ilerlemeleri ve güçlü yatırım potansiyelimizi paylaştık." değerlendirmesinde bulundu.

Şimşek, ayrıca birçok mevkidaşıyla ekonomik işbirliğinin derinleştirilmesi, ticaret ve yatırımların artırılması konularında ikili görüşmeler yaptıklarını belirtti.

Çok taraflı kalkınma bankalarının üst düzey yöneticileriyle, sivil toplum kuruluşlarıyla ve düşünce kuruluşlarıyla da görüş alışverişinde bulunduklarını bildiren Şimşek, "Türkiye ekonomisine duyulan güven ve artan ilgiyi memnuniyetle gözlemliyoruz." ifadesini kullandı.

