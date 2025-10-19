Fuat Oktay'dan Ateşkes değelendirmesi: Dünya Barışının Anahtarı Türkiye!

Cevdet Yılmaz: Kalıcı barış ve istikrarın sağlanmasını diliyoruz
Cevdet Yılmaz: Kalıcı barış ve istikrarın sağlanmasını diliyoruz
'Dur' ihtarına uymayanlar, yeni kanunla 200 bin lira ödeyecek
'Dur' ihtarına uymayanlar, yeni kanunla 200 bin lira ödeyecek
MEB'in lise eğitimi için 2+2 önerisine Erdoğan'dan onay çıkmadı
MEB'in lise eğitimi için 2+2 önerisine Erdoğan'dan onay çıkmadı
Togg'a 5G geliyor: Yapay zeka ile kişiye özel tarife dönemi!
Togg'a 5G geliyor: Yapay zeka ile kişiye özel tarife dönemi!
'Makam aracını boş gönderen' Sağlık Müdürüne çifte soruşturma
'Makam aracını boş gönderen' Sağlık Müdürüne çifte soruşturma
Öğretmene demir sopalı saldırı: Saldırgan tutuklandı, öğretmen görevi bıraktı
Öğretmene demir sopalı saldırı: Saldırgan tutuklandı, öğretmen görevi bıraktı
Türkiye'de ilk ve tek: Usta açığını kapatacak iş garantili bölüm!
Türkiye'de ilk ve tek: Usta açığını kapatacak iş garantili bölüm!
AK Partili Çelik'ten Terörsüz Türkiye sürecinde 'sabotaj' uyarısı
AK Partili Çelik'ten Terörsüz Türkiye sürecinde 'sabotaj' uyarısı
Türkiye'nin en iyi üniversiteleri listesi belli oldu
Türkiye'nin en iyi üniversiteleri listesi belli oldu
Asgari Ücret gündemli ilk toplantı: İşçi sendikaları komisyona katılmayacağız diyor!
Asgari Ücret gündemli ilk toplantı: İşçi sendikaları komisyona katılmayacağız diyor!
Aile Kart uygulaması başladı: Sosyal yardımlar tek kartta toplanıyor
Aile Kart uygulaması başladı: Sosyal yardımlar tek kartta toplanıyor
300'den fazla istasyonu bulunan akaryakıt devi satıldı
300'den fazla istasyonu bulunan akaryakıt devi satıldı
TBMM'de yoğun mesai: Sayıştay üyeliği ve bütçe maratonu gündemde
TBMM'de yoğun mesai: Sayıştay üyeliği ve bütçe maratonu gündemde
Ünlü isimlerin uyuşturucu soruşturması: 6 ayda bir tahlil verecekler
Ünlü isimlerin uyuşturucu soruşturması: 6 ayda bir tahlil verecekler
Doğal gazda yeni dönem: İllere göre tüketim sınırı belirlenecek
Doğal gazda yeni dönem: İllere göre tüketim sınırı belirlenecek
Belediyelerin bütçesini etkileyecek düzenleme: Aydınlatma gideri payı artırılıyor!
Belediyelerin bütçesini etkileyecek düzenleme: Aydınlatma gideri payı artırılıyor!
Altın fiyatları nereye kadar gider? Uzman isimden öneriler
Altın fiyatları nereye kadar gider? Uzman isimden öneriler
Bakan Bayraktar: Nadir Elementler'de ilk iptal davasını CHP açtı
Bakan Bayraktar: Nadir Elementler'de ilk iptal davasını CHP açtı
Hangi kurum ne kadar kaynak alacak?
Hangi kurum ne kadar kaynak alacak?
Mehmet Uçum'dan 'yolsuzluk soruşturmaları' açıklaması
Mehmet Uçum'dan 'yolsuzluk soruşturmaları' açıklaması
Reddi miras ölüm aylığını etkiler mi?
Reddi miras ölüm aylığını etkiler mi?
'Yakında kalp damar ameliyatı yapacak hekim bulamayacağız'
'Yakında kalp damar ameliyatı yapacak hekim bulamayacağız'
Türkiye'de 63 milyon telefonun değişmesi gerekebilir!
Türkiye'de 63 milyon telefonun değişmesi gerekebilir!
2 Milyona yakın yaşlı 'Yalnız' yaşıyor
2 Milyona yakın yaşlı 'Yalnız' yaşıyor
Refah Sınır Kapısı yeniden açılıyor!
Refah Sınır Kapısı yeniden açılıyor!
CTE'den görüntülü görüşme hakkı için uyarı!
CTE'den görüntülü görüşme hakkı için uyarı!
Tarımın 'Çetin Cevizleri' çatladı! Bahçeler satılıyor
Tarımın 'Çetin Cevizleri' çatladı! Bahçeler satılıyor
RTÜK Başkanı'ndan YouTube röportajlarına uyarı!
RTÜK Başkanı'ndan YouTube röportajlarına uyarı!
YSK son kararını verdi! CHP İstanbul İl Kongresi yapılacak
YSK son kararını verdi! CHP İstanbul İl Kongresi yapılacak
SGK Başuzmanı, asgari ücret zammı için net rakam verdi
SGK Başuzmanı, asgari ücret zammı için net rakam verdi
Ana sayfaHaberler Siyasi

Fuat Oktay'dan Ateşkes değelendirmesi: Dünya Barışının Anahtarı Türkiye!

TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti Ankara Milletvekili Fuat Oktay, Türkiye ve Katar'ın ortak arabuluculuğuyla Afganistan ve Pakistan arasında sağlanan ateşkesten duyulan memnuniyeti dile getirdi. Oktay, bu başarının, Türkiye'nin küresel diplomasi gücünün yeni bir göstergesi olduğunu vurguladı.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 19 Ekim 2025 16:55, Son Güncelleme : 19 Ekim 2025 17:22
Yazdır
Fuat Oktay'dan Ateşkes değelendirmesi: Dünya Barışının Anahtarı Türkiye!

TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Fuat Oktay, sosyal medya hesabından (X) yaptığı açıklamada, dost ve kardeş ülkeler Afganistan ve Pakistan arasında yaşanan çatışmaların durdurulması için Doha'da yürütülen müzakerelerde ateşkes sağlanmasını "büyük bir memnuniyetle" karşıladıklarını belirtti.

Teknik Görüşmeler İstanbul'da Başlayacak

Oktay, sağlanan ateşkesin kalıcılığını artıracak önemli bir detaya da dikkat çekti:

"Komşu iki ülke arasındaki barışın güçlendirilmesi için mekanizmaların tesis edilmesini öngören düzenlemeler ile ateşkesin detaylarının ele alınacağı teknik komitenin ilk toplantısının İstanbul'da yapılacak olması önemli bir adım olacaktır."

"Gazze'den Sonra Yeni Bir Başarı"

TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Oktay, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye'nin üstlendiği arabuluculuk rolünün altını çizdi. Oktay, bu diplomatik başarının önemini şu sözlerle ifade etti:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, Gazze'deki müzakerelerde olduğu gibi, bu ateşkesin sağlanmasında da oynadığı rol ile Türkiye, dünya barışı için gerçekleştirmekte olduğu başarılı diplomatik çalışmalarına bir yenisini daha eklemiştir."

Oktay, Türkiye'nin küresel ve bölgesel çapta kalıcı barış ve istikrarın sağlanmasına yönelik çabalara her zaman destek vermeye devam edeceğini belirterek açıklamasını sonlandırdı.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber