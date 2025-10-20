Kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan 3 suçlu Türkiye'ye getirildi

Kırmızı bülten ve difüzyon mesajıyla aranan 500 suçlunun bu kabine döneminde Türkiye'ye iade edildiğini açıklayan Bakan Yerlikaya, son olarak, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama", "birden fazla kişi tarafından birlikte yağma" ve "kasten öldürmeye teşebbüs" suçlarından kırmızı bültenle aranan R.R., T.B. ve Y.E.A.'nın Almanya, Karadağ ve Kazakistan'dan Türkiye'ye iadelerinin sağlandığını bildirdi.

Bu Kabine Dönemimizde Kırmızı Bülten ve Difizyonla Aradığımız 500 Suçluyu Ülkemize Geri Getirdik.❗️



🟥 Kırmızı Bültenle Aradığımız R.R., T.B. ve Y.E.A.' nın ALMANYA, KARADAĞ ve KAZAKİSTAN'dan ülkemize iadelerini sağladık.



EGM Interpol-Europol Daire Başkanlığımız, Adalet.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, hangi bültenle aranırsa aransın, nerede olursa olsun suç işleyenlerin bir bir yakalanıp Türkiye'ye geri getirildiğini belirtti.

Milletin huzuru ve güveni için kararlılıkla çalışmaya devam edeceklerini vurgulayan Yerlikaya, yurt dışına kaçan ve haklarında arama kararı bulunan şahısların izinin titizlikle sürdüğünün altı çizildi.

Bakan Yerlikaya, operasyonlarda emeği geçen birimleri tebrik etti.