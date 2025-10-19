Türkiye'de ilk ve tek: Usta açığını kapatacak iş garantili bölüm!

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Çanakkale Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu bünyesinde, üniversite-sanayi işbirliğiyle açılan Yapı Yüzey Tasarımı Teknikerliği Programından mezun olan öğrenciler, yapı malzemeleri, iç cephe kaplamaları ve yüzey tasarım alanlarında iş bulma imkanına sahip olacak.

Kale Grubu Başkanı ve Üst Yöneticisi (CEO) Zeynep Bodur Okyay'ın sektördeki ihtiyaçtan kaynaklı sunduğu öneri üzerine yürütülen çalışmaların ardından üniversite-sanayi işbirliğiyle kurulan Yapı Yüzey Tasarımı Teknikerliği Programına bu yıl ilk kez öğrenci kabul edildi.

Sektör yöneticileriyle akademisyenlerin katıldığı çalıştaylarda belirlenen müfredat kapsamında bölümdeki 22 öğrenci, eğitimin ilk yılında yapı malzemeleri ve yüzey kaplama teknolojisi, yapı teknolojisi, yalıtım ve izolasyon, teknik resim ve perspektif, tasarı geometri dersleri almaya başladı.

Sektörün de desteğini alan iş garantili mesleki eğitim modeli, öğrenciler tarafından ilgi gördü.

"Sektörde de büyük bir memnuniyet oluştu"

ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. Cüneyt Erenoğlu, AA muhabirine, 1,5 yıl önce yaptıkları bir görüşmede Zeynep Bodur Okyay'ın özellikle farklı ebatlardaki yüzey seramiklerinin montajı sırasında Türkiye'deki teknik eleman eksikliğine dikkati çektiğini ve bu alanda üniversite-sanayi işbirliğini önerdiğini aktardı.

Yaptıkları çalışma sonrası Yapı Yüzey Tasarımı Teknikerliği Programı'nı açarak, 2025-2026 öğretim yılında öğrenci kabul ettiklerini belirten Erenoğlu, şöyle konuştu:

"Hem bölümün açılması hem de müfredat çalışmaları, sanayiden gelen talepler, öneriler, beklentiler ve istekler üzerine gerçekleştirildi. ÇOMÜ Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu İnşaat Programı öğretim üyelerinin katkılarıyla dosya oluşturuldu, Yükseköğretim Kurulumuza sunuldu ve kabul edildi. Şu an bu alanda Türkiye'de ilk ve tek bölümüz. Öğrencilerimiz eğitimlerini almaya başladı. Sektörde de ciddi anlamda çok büyük bir memnuniyet oluştu."

Erenoğlu, mesleki eğitim modeline ÇOMÜ olarak katkı sağlamayı amaçladıklarını dile getirerek, "Bölümümüzün yüzde 100'ün üzerinde doluluğu var. Sektör bağış yöntemiyle öğrencilerimizin eğitim göreceği laboratuvarları kendisi oluşturacak. Bu çok kıymetli bir çalışma." dedi.

Bölgenin ve kentin sanayi devleriyle yaklaşık 14 farklı bölüm açtıklarını belirten Erenoğlu, "Amacımız aranan elemanları yetiştirmek ve iş garantili bölümler oluşturmak. Her bir öğrencimizin çalışacağı sektör şu anda belli. 3+1 işbaşı modeline geçildi. Öğrenciler, teorik ve uygulama eğitimlerini okulumuz çatısı altında aldıktan sonra kalan dördüncü dönemlerine sektörde devam edecek." diye konuştu.

"Piyasadaki ustaların kapasitesi yeterli gelmiyor"

Temel Bilimler Meslek Yüksekokulu İnşaat Bölümü Başkanı Doç. Dr. Can Temel de yapı yüzey tasarımı teknikerliğinin yenilikçi meslekler arasına girdiğini söyledi.

İnşaat teknikerliğinin çok geniş bir kapsam olduğunu, yapı yüzey tasarımı teknikerliğinin daha alt bir çalışmayı temsil ettiğini belirten Temel, şunları kaydetti:

"Yapı yüzey tasarımı teknikerliği ismi duyulduğunda, kare, fayans, seramik ustalarından farkı ne olacak? Biz, uzman yetiştiriyoruz. Öğrenci 3 boyutlu tasarımı öğrenecek. Bunun içine sanat da girecek. Seramik ve yüzey tasarımının nasıl gerçekleştiğini öğrenecekler. Bilgisayar yazılım derslerinde vereceğimiz bir iç mekanı, yüzey tasarımı anlamında tasarlayacaklar. 3 ve 4'üncü yarıyılda atölye derslerinde uygulamasını görecekler."

Temel, günümüzde 1-3 metre boyunda endüstriyel seramiklerin bulunduğunu vurgulayarak, "Bunların kesimi, yapıştırması, teknikleri çok başka. Piyasadaki ustaların kapasitesi buna yeterli gelmiyor. Dolayısıyla bir açık oluştu. Bu müfredatla bu açığı kapatmaya çalışacağız. Tasarım, yapı malzemesi, izolasyon, yapı fiziği dersleri olacak. Mezunlarımız piyasadaki büyük açığı kapatacak." ifadesini kullandı.

"Amacım ekolojik ve ekonomik evler yapmak"

Bölüm öğrencilerinden Nihan Asiltürk daha önce tasarımcı olarak tekstil sektöründe çalıştığını, yapı ve mimariye de ilgi duyduğunu söyledi.

Bu bölümü üniversite ve sanayi işbirliğinin bulunması, istihdam olanağının da sağlanması nedeniyle tercih ettiğini belirten Asiltürk, şöyle devam etti:

"Tasarımı seviyorum. Tasarım her alanda uygulanabilir bir şey. Yapı tasarımında da uygulayabileceğimi düşündüm. Dünyada karbon ayak izi çok fazla. Dünya nüfusu fazlalaştı. Bundan dolayı aslında amacım ekolojik ve ekonomik evler yapmak. Şehirden köye çok fazla göç var. Köy hayatını deneyimlemek isteyenler var fakat konforlarından da geri kalmak istemiyorlar. Kendi güneş enerjisini üreten, kendi su hasadını yapabilen, ekip, biçebileceği tarlası olabilen ekolojik ve ekonomik kerpiç evler ilgimi çekiyor. O yüzden bu bölümün beni çok geliştireceğini düşünüyorum."

Öğrencilerden Gülşen Öz de inşaat veya mimarlık alanına ilgi duyduğunu, hedefinin Kale Grubu bünyesinde çalışmak olduğunu söyledi.