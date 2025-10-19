Ünlü isimlerin uyuşturucu soruşturması: 6 ayda bir tahlil verecekler
Doğal gazda yeni dönem: İllere göre tüketim sınırı belirlenecek
Belediyelerin bütçesini etkileyecek düzenleme: Aydınlatma gideri payı artırılıyor!
Altın fiyatları nereye kadar gider? Uzman isimden öneriler
Lise eğitiminde yeni modelde geri adım: Erdoğan'dan 'biraz daha çalışın' talimatı
Bakan Bayraktar: Nadir Elementler'de ilk iptal davasını CHP açtı
Hangi kurum ne kadar kaynak alacak?
Mehmet Uçum'dan 'yolsuzluk soruşturmaları' açıklaması
Reddi miras ölüm aylığını etkiler mi?
'Yakında kalp damar ameliyatı yapacak hekim bulamayacağız'
Türkiye'de 63 milyon telefonun değişmesi gerekebilir!
2 Milyona yakın yaşlı 'Yalnız' yaşıyor
Refah Sınır Kapısı yeniden açılıyor!
CTE'den görüntülü görüşme hakkı için uyarı!
Tarımın 'Çetin Cevizleri' çatladı! Bahçeler satılıyor
RTÜK Başkanı'ndan YouTube röportajlarına uyarı!
YSK son kararını verdi! CHP İstanbul İl Kongresi yapılacak
SGK Başuzmanı, asgari ücret zammı için net rakam verdi
Batı Karadeniz için sağanak uyarısı
Kendisini HSK üyesi gibi tanıtıp savcıya telkinde bulundu, hapsi isteniyor
229 KM Hızla Gelen Araç, Cuma Namazına Giden Öğretmeni Hayattan Kopardı
Yargıtay'dan boşanma davalarına emsal nitelikte karar
Yasadışı bahis operasyonu: Günlük işlem hacmi 5 milyon TL
Ambulansa yol vermeyen sürücülere ağır cezalar geliyor
Eski tip ehliyetler 1 Kasım'da geçerliliğini yitirecek
Servis aracı yolcu otobüsüne çarptı: 13 yaralı
Kara Yollarında Yeni Hız Sınırları ve Levha Düzenlemesi
Tokat'ta eğitim esnasında rahatsızlanan asker şehit oldu
Uygulama Yapan Polise Araç Çarptı, Sürücü Gözaltında
TCMB faiz kararını perşembe günü açıklayacak
Belediyelerin bütçesini etkileyecek düzenleme: Aydınlatma gideri payı artırılıyor!

AK Parti'nin TBMM Başkanlığına sunduğu torba yasa teklifinde, belediyelerin genel bütçe vergi gelirleri payından kesilen genel aydınlatma gideri oranlarının artırılması öngörülüyor. Teklife göre, büyükşehir belediyelerinde ve mücavir alanlardaki belediyelerde kesinti oranı %20'den %30'a, diğer belediyelerde ise %10'dan %15'e çıkarılacak. Bu düzenleme, geçen yıl tepkiler üzerine kamuda tasarruf paketinden çıkarılmıştı.

Belediyelere vergi gelirleri bütçesinden aktarılan paylardan kesilen aydınlatma gideri oranı artırılıyor. AK Parti'nin önceki gün Meclis Başkanlığına sunduğu torba teklifte, genel aydınlatma giderleri kapsamında, belediyelerin genel bütçe vergi gelirleri payından yapılacak kesinti oranları yeniden belirleniyor.

Teklif ile büyükşehir belediyeleri ve mücavir alanlarındaki belediyelerden aydınlatma giderleri için genel bütçe vergi gelirlerinden kesilen yüzde 20'lik payın yüzde 30'a, diğer belediyeler için ise yüzde 10'dan yüzde 15'e çıkarılması öngörülüyor. Bu sınırlar dışında ilgili il özel idarelerinde de kesinti oranı yüzde 20'den yüzde 30'a yükseltilecek.

KAMU MALİYETİ DENGELENECEK

Genel aydınlatma giderleri ile ilgili yapılan yeni düzenlemenin gerekçesinde "Öngörülen düzenlemeyle; genel aydınlatma toplam maliyetinin merkezi idare ile mahalli idareler arasındaki paylaşımı daha dengeli hale getirilerek uygulamada otokontrolün sağlanmasına daha fazla katkı sunulması ve bu kapsamda genel aydınlatmanın kamuya olan toplam maliyetinin daha kontrol edilebilir düzeylerde dengelenmesi amaçlanmaktadır" denildi.

GEÇEN YIL DA GÜNDEME GELMİŞTİ

Söz konusu düzenleme daha önce de Meclis'e sunulmuştu. Geçtiğimiz yıl AK Parti tarafından hazırlanan ve Meclis'te yasalaşan kamuda tasarruf tedbirlerine ilişkin pakette de belediyelerin aydınlatma giderleri için ödeyecekleri miktarın artışına ilişkin düzenlemeye yer verilmişti.

Aydınlatma giderlerinde belediyelerin ödeyeceği payın artırılması ile birlikte, bütçede bu konuda geçen yıl 11,7 milyar lira tasarruf hedeflenmişti. Ancak hem AK Parti hem de CHP'li belediyelerden bu konuda belediyelerin gider yükünün daha çok artacağına yönelik tepkiler gelmesi üzerine ilgili madde yeniden değerlendirilmek üzere paketten çıkarılmıştı.

