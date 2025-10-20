İsrail geri adım attı. Saldırıları durdurdu, insani yardıma yeniden izin verdi

İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, İsrail hükümetinin Gazze'ye yardımların girmesini engelleme kararından geri adım attığını açıkladı.

Ben-Gvir, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, hükümetin geri adım kararını eleştirdi.

Yardımların girişini engelleme kararından sadece birkaç saat sonra İsrail hükümetinin geri adım attığını belirten Ben-Gvir, bu geri adımın İsrail için "utanç verici" olduğunu savundu.

Ben-Gvir, İsrail'in yapması gerekenin, savaşa geri dönmek ve Filistinlilerin Gazze'den zorla göç ettirilmesini sağlamak olduğunu iddia etti.

İsrail hükümetinin, bir sonraki emre kadar Gazze Şeridi'ne insani yardım girişini durdurma kararı aldığı belirtilmişti.

İSRAİL, YARDIMLARI ENGELLEME KARARI ALMIŞTI

İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberine göre hükümet, İsrail ordusunun tavsiyesine binaen ateşkesin birinci aşamasının en önemli maddelerinden biri olan insani yardımlarla ilgili yeni bir karar almıştı.

GAZZE'Yİ VURDU SONRA YİNE ATEŞKES İLAN ETTİ

İsrail ordusu, dün itibariyle, hava kuvvetlerine ait savaş jetlerinin Refah bölgesinde hava saldırıları düzenlediğini doğruladı. Saldırıların açılan ateşe karşılık başlatıldığı öne sürüldü. İsrail ordusundan yapılan açıklamada, "Gazze'nin güneyinde Hamas hedeflerine saldırı dalgası başlattık" denildi.

Ordu, Gazze'deki İsrail güçlerine tanksavar füzelerinin ateşlendiğini iddia ederek, bunun ateşkesi ihlal ettiğini belirtti ve "Hamas'ın altyapısına ve militanlarına güçlü bir şekilde karşılık verilecek" dedi.

Ordudan yapılan son açıklamada, Hamas tarafından ihlal edildiği ileri sürülen ateşkesin yeniden uygulanmaya başladığı belirtildi. Açıklamada, ateşkes anlaşmasının uygulanmaya devam edeceği ancak anlaşmanın ihlaline güçlü şekilde yanıt verileceği kaydedildi.