BIST 100 endeksi yeni haftaya 10.247,28 puandan başladı

Polisin 'dur' ihtarına uymadı: Canına mal oldu
Polisin 'dur' ihtarına uymadı: Canına mal oldu
Erdoğan: Türk soylular 'yabancı' sayılmayacak
Erdoğan: Türk soylular 'yabancı' sayılmayacak
2 kişiyi öldürüp 2'si polis 7 kişiyi yaralayan şüpheli etkisiz hale getirildi
2 kişiyi öldürüp 2'si polis 7 kişiyi yaralayan şüpheli etkisiz hale getirildi
Ticaret Bakanlığı'ndan 9 ayda 427 bin firmaya 2,1 milyar lira ceza
Ticaret Bakanlığı'ndan 9 ayda 427 bin firmaya 2,1 milyar lira ceza
Asgari ücret maratonu öncesi kritik toplantı
Asgari ücret maratonu öncesi kritik toplantı
EDS Sisteminde Değişiklik: Belediyelere Aktarılan Pay Sınırlandırılıyor
EDS Sisteminde Değişiklik: Belediyelere Aktarılan Pay Sınırlandırılıyor
Kiralık Evlerde Yüksek Maliyetler Kiracıları Zorluyor
Kiralık Evlerde Yüksek Maliyetler Kiracıları Zorluyor
Yeni haftada hava nasıl olacak?
Yeni haftada hava nasıl olacak?
Gözler Merkez Bankası'nın faiz kararında
Gözler Merkez Bankası'nın faiz kararında
Erdoğan'dan Tufan Erhürman'a tebrik mesajı
Erdoğan'dan Tufan Erhürman'a tebrik mesajı
Devlet Bahçeli: KKTC acilen Türkiye'ye katılmalıdır!
Devlet Bahçeli: KKTC acilen Türkiye'ye katılmalıdır!
KKTC'nin yeni cumhurbaşkanı belli oldu
KKTC'nin yeni cumhurbaşkanı belli oldu
Küresel Çip Krizi Kapıda: Otomobil Fiyatları Artabilir!
Küresel Çip Krizi Kapıda: Otomobil Fiyatları Artabilir!
Cevdet Yılmaz: Kalıcı barış ve istikrarın sağlanmasını diliyoruz
Cevdet Yılmaz: Kalıcı barış ve istikrarın sağlanmasını diliyoruz
'Dur' ihtarına uymayanlar, yeni kanunla 200 bin lira ödeyecek
'Dur' ihtarına uymayanlar, yeni kanunla 200 bin lira ödeyecek
MEB'in lise eğitimi için 2+2 önerisine Erdoğan'dan onay çıkmadı
MEB'in lise eğitimi için 2+2 önerisine Erdoğan'dan onay çıkmadı
Togg'a 5G geliyor: Yapay zeka ile kişiye özel tarife dönemi!
Togg'a 5G geliyor: Yapay zeka ile kişiye özel tarife dönemi!
'Makam aracını boş gönderen' Sağlık Müdürüne çifte soruşturma
'Makam aracını boş gönderen' Sağlık Müdürüne çifte soruşturma
Öğretmene demir sopalı saldırı: Saldırgan tutuklandı, öğretmen görevi bıraktı
Öğretmene demir sopalı saldırı: Saldırgan tutuklandı, öğretmen görevi bıraktı
Türkiye'de ilk ve tek: Usta açığını kapatacak iş garantili bölüm!
Türkiye'de ilk ve tek: Usta açığını kapatacak iş garantili bölüm!
AK Partili Çelik'ten Terörsüz Türkiye sürecinde 'sabotaj' uyarısı
AK Partili Çelik'ten Terörsüz Türkiye sürecinde 'sabotaj' uyarısı
Türkiye'nin en iyi üniversiteleri listesi belli oldu
Türkiye'nin en iyi üniversiteleri listesi belli oldu
Asgari Ücret gündemli ilk toplantı: İşçi sendikaları komisyona katılmayacağız diyor!
Asgari Ücret gündemli ilk toplantı: İşçi sendikaları komisyona katılmayacağız diyor!
Aile Kart uygulaması başladı: Sosyal yardımlar tek kartta toplanıyor
Aile Kart uygulaması başladı: Sosyal yardımlar tek kartta toplanıyor
300'den fazla istasyonu bulunan akaryakıt devi satıldı
300'den fazla istasyonu bulunan akaryakıt devi satıldı
TBMM'de yoğun mesai: Sayıştay üyeliği ve bütçe maratonu gündemde
TBMM'de yoğun mesai: Sayıştay üyeliği ve bütçe maratonu gündemde
Ünlü isimlerin uyuşturucu soruşturması: 6 ayda bir tahlil verecekler
Ünlü isimlerin uyuşturucu soruşturması: 6 ayda bir tahlil verecekler
Doğal gazda yeni dönem: İllere göre tüketim sınırı belirlenecek
Doğal gazda yeni dönem: İllere göre tüketim sınırı belirlenecek
Belediyelerin bütçesini etkileyecek düzenleme: Aydınlatma gideri payı artırılıyor!
Belediyelerin bütçesini etkileyecek düzenleme: Aydınlatma gideri payı artırılıyor!
Altın fiyatları nereye kadar gider? Uzman isimden öneriler
Altın fiyatları nereye kadar gider? Uzman isimden öneriler
Ana sayfaHaberler Ekonomi

BIST 100 endeksi yeni haftaya 10.247,28 puandan başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftaya yüzde 0,38 yükselişle 10.247,28 puandan başladı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 20 Ekim 2025 10:45, Son Güncelleme : 20 Ekim 2025 10:45
Yazdır
BIST 100 endeksi yeni haftaya 10.247,28 puandan başladı

Cuma günü satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,56 değer kaybederek 10.208,76 puandan tamamladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 38,51 puan ve yüzde 0,38 artışla 10.247,28 puana çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 0,64 artarken, holding endeksi yatay seyretti.

Sektör endekslerinden en çok yükselen yüzde 1,71 ile sigorta olurken, en fazla gerileyen ise yüzde 0,50 ile orman kağıt basım oldu.

Küresel piyasalar, ABD ve Çin arasındaki ticari gerilimin azalabileceğine ilişkin iyimserliklerle haftaya pozitif bir seyirle başladı.

Analistler, bugün yurt içinde uluslararası yatırım pozisyonu ile yurt dışı Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), yurt dışında ise Avro Bölgesinde cari işlemler dengesinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.300 ve 10.400 puanın direnç, 10.200 ve 10.100 seviyelerinin destek, konumunda olduğunu kaydetti.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber