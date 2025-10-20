Yerlikaya: Kardeşliğimize musallat olan aparatlara kesinlikle yer yoktur

Uraloğlu: Ulaşım yatırımları, Türkiye'nin kalkınma lokomotifidir
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Terörsüz Türkiye, bir 'milli mücadele' sahasıdır. Bu sahada terör sevicilerine, terör propagandası yapanlara, kardeşliğimize musallat olan aparatlara kesinlikle yer yoktur." dedi.

Haber Giriş : 20 Ekim 2025 12:53, Son Güncelleme : 20 Ekim 2025 13:25
İçişleri Bakanı Yerlikaya, Diyarbakır'da düzenlenen "Türkiye'nin Huzuru" toplantısında konuştu.

Terörsüz Türkiye sürecini değerlendiren Bakan Yerlikaya, sürecin yalnızca bir güvenlik meselesi olmadığını; huzur, kalkınma ve kardeşliği büyütme projesi olduğunu ifade etti.

Bakan Yerlikaya, sürece ilişkin şöyle konuştu:

"Terörsüz Türkiye; yaşama hakkının, huzurun ve güvenliğin teminat altına alınması demektir.

Milli iradenin kayıtsız şartsız hakimiyetidir. Silahların değil, sözün konuştuğu bir Türkiye'dir.

Terörsüz Türkiye; üreten, istihdam sağlayan, bölgesel kalkınmayı gerçekleştiren bir Türkiye'dir. Ülkemizin bağımsızlık ve egemenlik mücadelesinin devamıdır. Terörsüz Türkiye; Türk'ün de Kürt'ün de, her inanç ve kimliğin kardeşçe yaşadığı bir vatan demektir.

Bu çerçevede Terörsüz Türkiye : Sadece bir güvenlik projesi değil; huzur, kalkınma ve kardeşliğimizi büyütme projesidir. Bir medeniyet hedefidir.

Terörsüz Türkiye; çocuklarımızın korkusuz büyüdüğü, şehirlerimizin canlandığı, dağların, vadilerin, sokakların barışın sesiyle dolduğu, hiçbir gencimizin terör örgütlerinin ağına düşmediği,

Demokrasinin ve hukukun güç kazandığı, uluslararası alanda güçlü, bölgesinde lider bir Türkiye'nin adıdır.

"Terörsüz Türkiye, bir 'milli mücadele' sahasıdır"

Terör, tüm insanlığın ortak düşmanıdır. Terörün bu topraklardan silinmesine giden yolda,

Herkesin diline, söylemine, tutum ve davranışlarına dikkat etmesi zaruridir. Ancak görüyoruz ki; Böylesine büyük bir hedefe doğru ilerlerken; bu süreci saptırmaya çalışan, sabote etmek isteyen aktörler de sahne alıyor.

Terörsüz Türkiye, bir ''milli mücadele'' sahasıdır. Bu sahada terör sevicilerine,terör propagandası yapanlara, kardeşliğimize musallat olan aparatlara kesinlikle yer yoktur.

Açıkça ifade etmek isterim: devletimizin niteliklerine, milletimizin ortak değerlerine,

Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e, İstiklal Mücadelemizin tüm kahramanlarına saldırı, siyaset değildir; bir provokasyondur.

"Hiç kimse polislerimize 'düşman' deme alçaklığına cüret edemez"

Hiç kimse; gece-gündüz demeden fedakarca görev yapan, vatanımızın bölünmez bütünlüğü için,

huzur ve güvenliği için canından geçen, serden geçen polisimize, "düşman" deme alçaklığına cüret edemez. Buna müsaade etmeyiz! Bu söylemi lanetliyorum!

Polislerimiz, aziz milletimizin evlatlarıdır. Bizim kahramanlarımızdır. Kara Vatan'da, Mavi Vatan'da, Siber Vatan'da Huzurun ve güvenliğin teminatlarıdır.

Altını çizerek söylüyorum: Siyasi fikir ifade etmekle; devletimizin niteliklerine, kurucu iradesine,

milletimizin değerlerine yönelik, saldırgan, hakaretamiz söylem ve eylemler, aynı şey değildir.

Bunlar, siyasi tartışma maskesi altında demokrasimizi zehirleme ve Terörsüz Türkiye'ye yönelik bir suikast teşebbüsüdür.Tekrar söylüyorum. Bizim gündemimiz kardeşliğimizi büyütmedir. Huzur ve güvenliğin tesisidir. Büyük ve Güçlü Türkiye'dir.Provokasyonla yönlendirilen, ffanatizme götüren söylemler milletimizin iradesine ihanettir. Türkiye Yüzyılı'na yürürken; provokasyonlara teslim olmayacağız. Birlikte üreteceğiz, birlikte çalışacağız, Allah'ın izniyle birlikte kazanacağız.

Aziz Milletimizin sağduyusu, tarih bilinci ve kardeşlik mayası her türlü fitneyi boşa çıkaracaktır. İnşallah Terörsüz Türkiye hedefi ile; Bu topraklarda gözyaşının değil, Umudun yeşereceği, kalkınmanın hakim olduğu bir geleceği, hep birlikte inşa edeceğiz.

Milletimizin cesaretiyle, devletimizin kararlılığıyla, terör bu ülkenin gündeminden tamamen silinecektir.

Çünkü bizim en büyük gücümüz; inancımız, kardeşliğimiz, birlik ve beraberliğimiz ve Ay-Yıldızlı bayrağımızın gölgesinde millet olma irademizdir.

Evelallah, bu irade oldukça, bu kardeşlik yükseldikçe, hiçbir güç milletimizin önünde duramaz, duramayacaktır. Bin yıldır birlikte yürüdüğümüz bu yolu, ebediyen birlikte yürüyeceğimizden de hiç kimsenin şüphesi olmasın. Çünkü biz Türküyle, Kürdüyle, Biriz, beraberiz ve biz birlikte Türkiye'yiz!"

