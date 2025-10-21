'Asgari ücrette komisyonun yapısı değişmezse sonuç da değişmez'
Aziz İhsan Aktaş soruşturması iki ile daha genişledi
Bakan Tekin: Önümüzdeki yılda 'kısalttık' diyeceğimiz bir tablo yok
Bakan Yerlikaya: Caydırıcılığın düşmanı aftır, cezalarda af olmayacak!
İkinci el otomobilde fiyatlar düşüyor, talep artıyor
Kreşte 3 yaşındaki çocuğu ısırdığı iddiasıyla çocuk bakıcısı tutuklandı
'Kardeşim' dediği arkadaşına güvendi: 54 ayrı soruşturma açıldı
İşçi, işveren ve hükümet 'asgari ücret' gündemiyle toplandı
EGM promosyon ihalesinde en yüksek teklif belli oldu
Merkezi sınırlama geliyor: Okul kayıtlarında yeni dönem
Kreş skandalı: 15 çocuğa şiddet, ses cihazıyla ortaya çıktı
'Kim kısa sürede mezun olmak istemez ki?'
Bakan Duyurdu! Antalya'ya yeni kule yapılacak
Bahçeli: KKTC Türkiye'ye katılmalıdır
Sağlık çalışanlarından promosyon için imza kampanyası!
İstanbul'da yasa dışı bahis operasyonu: 15 gözaltı
3 ürün grubunun kargo yoluyla ülkeye girişine kısıtlama
Polis cenazesi sırasında konvoya saldırı: 4 yaralı
50 ilde FETÖ'ye yapılan operasyonlarda 286 kişi yakalandı
Motorine indirim geliyor
5G öncesi fiyat freni! Tavan tarifelerle vatandaş korunacak
Kiralık konut için yasal altyapı hazırlanıyor
Satın alma, kirala! 'Paylaşım ekonomisi' pazarı
Ali Mahir Başarır hakkında soruşturma başlatıldı
Can Holding'e yönelik ikinci dalga operasyon: 11 tutuklama
Yeni haftada Meclis gündemi yoğun
Bakan Kurum 'çok yakında' diyerek paylaştı: 500 bin yeni anahtar yolda
Suriyelilerin dönmesi çare olmadı: Boş ev sayısı arttı, kiralar zamlandı
Kira yükü ağırlaştı: Bankalar taşınma kredisi vermeye başladı
İhsan Aktaş soruşturmasında belediye başkanlarına istenen cezalar
Doğuştan engelli Nakşin'in azmi: Lise eğitimine evinde başladı

Van'ın Tuşba ilçesinde doğuştan kolları ve bacakları olmayan Nakşin Özdemir (16), Vali Haydar Bey Anadolu Lisesi'ndeki 10'uncu sınıf eğitimine evinde devam ediyor. Sağlık raporu süreçleri nedeniyle derslerine gecikmeli başlayan Nakşin'e Okul Müdürü ve öğretmenleri, kitaplarını teslim ederek ilk dersini evinde işledi. Öğretmenlerine kavuştuğu için çok mutlu olduğunu belirten Nakşin Özdemir'in hedefi Bilgisayar Mühendisliği olmak.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 21 Ekim 2025 19:20
Van'ın Tuşba ilçesinde doğuştan dirsek altından kolları, diz altından da bacakları olmadığı için ilk ve ortaokulu evinde aldığı eğitimle tamamlayan Nakşin Özdemir (16), lise eğitimine de evinde devam ediyor. Sağlık raporu ve Rehberlik Araştırma Merkezi'nin raporu tanımlama işlemleri nedeniyle eğitim-öğretime gecikmeli başlayan Vali Haydar Bey Anadolu Lisesi 10'uncu sınıf öğrencisi Özdemir'i, Okul Müdürü İbrahim Seçkin, 3 öğretmeniyle birlikte evinde ziyaret ederek kitaplarını teslim etti. İlk dersini matematik öğretmeni Merve Nur Eken ile işleyen Özdemir, öğretmenlerine kavuştuğu için mutluluk duyduğunu, hedefinin bilgisayar mühendisliği olduğunu belirtti.

Kevenli Mahallesi'nde oturan inşaat işçisi Mustafa ile Ayfer Özdemir çiftinin 5 çocuğundan en büyüğü doğuştan dirsek altından kolları, diz altından da bacakları olmayan Nakşin Özdemir, ilk ve ortaokulu evinde tamamladı. Özdemir, bu yılki lise eğitimini de Vali Haydar Bey Anadolu Lisesi 10'uncu sınıf öğrencisi olarak yine evinde sürdürüyor. 2 yıl önce DHA'nın gündeme getirdiği haber sonrası hayırseverler, baba Mustafa Özdemir'in hesabına 1 milyon 534 bin TL yardımda bulunmuş ve bu parayla Nakşin Özdemir'e yurt dışından protez kol ve bacak temin edilip Ankara'da özel bir medikal firmasındaki uzman doktorlar, protez kullanımına yönelik 1 ay eğitim vermişti. Yaklaşık 1 yıl protez kol ve bacakları kullanan Özdemir, aldığı kilo ve boyunun uzaması nedeniyle protezlerini kullanamayınca geçen yıl aralık ayında Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından bedenine göre yeni protez yapıldı. Yenilenen protez kol ve bacaklarını aynı anda takamayan Özdemir, protezine de alışmaya çalışıyor.

'KİTAPLARINI OKUL MÜDÜRÜNÜN ELİNDEN ALDI'

Vali Haydar Bey Anadolu Lisesi Müdürü İbrahim Seçkin beraberinde okulun Matematik Öğretmeni Merve Nur Eken, Psikolojik Danışman Osman Zengin ve Özel Eğitim Öğretmeni Erkan Gündoğdu ile birlikte Nakşin Özdemir'i evinde ziyaret ederek ders kitaplarını teslim etti. Okul Müdürü Seçkin, Nakşin'in derslerine geç başlamasının sağlık rapor yenileme ve Rehberlik Araştırma Merkezi'ndeki raporu tanımlama işlemlerinden kaynaklandığını anlattı. Okulun Rehber Öğretmeni Psikolojik Danışman Osman Zengin ise Nakşin'in rehberlik konusunda bilgilendirdikten sonra Matematik Öğretmeni Eken ise kısa tanışma sohbetinden sonra ilk dersi işledi.

'NAKŞİN'İN GECİKMİŞ OLAN DERSLERİN TELAFİSİNİ YAPACAĞIZ'

Öğretmenleriyle ilk dersini işleyen Nakşin Özdemir, büyük mutluluk yaşadığını ve hedefinin bilgisayar mühendisliği olduğunu söyledi. Okul Müdürü Seçkin, "Dersinin ilk günün öğretmen arkadaşlarımızla Nakşin'i evinde ziyaret edip ders kitaplarını teslim ettik. Çok tatlı ve güzel bir çocuk. Hedefleri olan bir çocuk. Kendisiyle sohbet ettik. Okuma kitapları yoktu, onları temin edeceğiz. Sağlık raporu sürecinden dolayı her yıl yenilenmesi gerekiyor. Bu yıl da yenilenen rapor Rehberlik Araştırma Merkezi tarafından tanımlandı. Sonra İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne gönderildi. Bu süreçten dolayı Nakşin'in dersleri gecikmeli başladı. Prosedür gereği bugün başlaması gereken dersi vermeye başladık. Nakşin'in gecikmiş olan derslerin telafisini de öğretmenlerimiz fazladan ders vererek konuları yetiştirmeye çalışacak" dedi.

'NAKŞİN, BİLGİSAYAR MÜHENDİSİ OLMAK İSTİYOR'

Nakşin ile ilk derse sohbet ederek başlayan öğretmen Merve Nur Eken ise "Nakşin ile ilk dersimizi yaptık. İlk dersimiz gayet güzel geçti. Matematiğe ilgisi olan bir öğrencimiz. Zaten bilgisayar mühendisliği hedefi var. O yüzden ben de Nakşin'e Matematik dersi verdiğim için çok heyecanlıyım. Matematik, genelde öğrencilerin biraz ön yargısı olduğu bir ders. Ama biz yeni müfredatta materyaller ve teknoloji ile bu dersimizi sevdirmeye çalışıyoruz ve güzel bir yıl geçirmesini diliyoruz" dedi.

