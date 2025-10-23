Görevden alınan İl Kültür ve Turizm Müdüründen imalı veda

Denizli'de belediye başkanlığı, kültür ve sosyal işler başkanlığı il kültür ve turizm müdürlüğü görevlerinde bulunan Hüdaverdi Otaklı, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından görevden alınmasının ardından sessizliğini sosyal medya hesabından bozdu.

Sitem ve imalı bir mesaj yayınlayan Otaklı, "Hüdaverdi Otaklı, Tavas'ın bir Türkmen köyünde doğan, yüce Türk milletinin vergileriyle kurulan devletin okullarında okuyan ve devletine, milletine; 10 yıl doğup büyüdüğüm Pınarlar'da Belediye Başkanlığı, 15 yıl Denizli Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı, 14 ay da Denizli İl Kültür ve Turizm Müdürü olarak 35 yıldır her kademede hizmet etmeye çalışan bir devlet memurudur. Devletimizin görevlendirdiği her yerde ve her mevkide görev yapmayı şeref bilmişimdir. Yine aynı düsturla devletime ve milletime hizmet etmeye devam edeceğim. Üst düzey görevlerde siyasi iradenin gücünün idrakindeyim. Çalışmalarımda desteklerini gördüğüm başta çalışma arkadaşlarıma, büyüklerime, dostlarıma ve sevenlerime yürekten teşekkür ediyorum. 35 yıllık çalışma hayatımın sonunda vardığım sonuç, merhum Cumhurbaşkanımız Süleyman Demirel'in dediği gibi 'Vefa' İstanbul'da sadece bir semtin adıymış. Saygılarımla" ifadelerini kullandı.