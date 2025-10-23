MSB: Gazze'de Uluslararası İstikrar Gücü kurulacak
MSB: Gazze'de Uluslararası İstikrar Gücü kurulacak

MSB kaynakları, Gazze'de sağlanan ateşkes mutabakatının ardından bölgede güvenliği sağlamak için Uluslararası İstikrar Gücü'nün kurulması planlandığını açıkladı.

Haber Giriş : 23 Ekim 2025 13:25, Son Güncelleme : 23 Ekim 2025 13:09
Milli Savunma Bakanlığı (MSB) kaynakları, haftalık basın bilgilendirme toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Bakanlık kaynakları, Gazze Görev Gücünde Türk askerinin de görev yapıp yapmayacağına dair sorular üzerine şunları söyledi:

"Gazze'de iki yıldır süregelen insani trajedi dikkate alındığında, acil insani yardımın bölgeye ulaştırılması ve yıkılan altyapının yeniden inşa edilmesi öncelikli hale gelmiştir. Gazze'de kurulacak görev gücüne katılımımıza yönelik muhataplarımız ile temaslarımız devam etmektedir.

Bu kapsamda Gazze görev gücünün kurulmasına yönelik olarak Sivil-Asker Koordinasyon Merkezi (Civil-Military Coordination Center - CMCC) tesis edilmiştir. Bu yapıya bağlı olarak güvenlik devriyesi, sivil altyapıların korunması, insani yardım, sınır güvenliği, yerel güvenlik güçlerinin eğitim faaliyetlerinin icra edilmesi ve ateşkesin takip edilmesi görevleri tevdi edilen Uluslararası İstikrar Gücü (International Stabilization Force-ISF)'nün kurulması planlanmaktadır.

"TSK, her türlü görevi üstlenmeye hazırdır"

Bilindiği üzere Türk Silahlı Kuvvetleri, daha önceki barış misyonlarında edindiği tecrübe ile barışın tesisi ve korunmasında kendisine tevdi edilecek her türlü görevi uluslararası hukuk çerçevesinde üstlenmeye hazırdır.

"Türkiye ateşkes anlaşmasının 4 garantör ülkesinden biri"

Bu bağlamda, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz devletimizin ilgili kurumları ile koordineli şekilde hazırlıklarına devam etmektedir. Türkiye ateşkes anlaşmasının 4 garantör ülkesinden biri olarak diğer ülkeler ile diplomatik ve askeri istişareleri sürdürmektedir."

"Eurofighter uçağı tedarik edilmesi çalışmalarına devam ediliyor"

Bakanlık kaynakları, Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın Katar'ı ziyareti sırasında gündeme gelen Eurofighter tedariki ile ilgili sorular üzerine şu bilgileri paylaştı:

"Yerli ve Milli savaş uçağımız KAAN'ın teslimatları başlayana kadar, TSK'ya verilen görevlerin yerine getirilmesi için gerek duyulacak sistemlerin başta müttefiklerimiz olmak üzere ilgili ülkelerden tedarik edilmesi planlanmaktadır.

Bu kapsamda Eurofighter uçağı tedarik edilmesi çalışmalarına devam edilmektedir. Birleşik Krallık ile gerçekleştirilen görüşmelere istinaden gelinen süreçte olumlu adımlar atılmış ve uygun zaman içerisinde tedarik faaliyetlerinin tamamlanması hedeflenmektedir.

Eurofighter uçağı tedariki kapsamında sözleşme aşamasına geçildiğinde tarafımızdan resmi bilgilendirmeler yapılacaktır. Bunun dışındaki iddialara itibar edilmemelidir."

"SDG terör örgütü, Suriye ordusuna entegrasyon sürecine uymalı"

Bakanlık kaynakları, Suriye'deki son duruma ilişkin sorular üzerine şunları söyledi:

"Suriye Hükümeti tüm kurum ve birimleri ile yeniden yapılanmaya, ülkede istikrar ve güvenliğin tesisine yönelik gayretli çalışmalarına devam etmektedir.

13 Ağustos 2025 tarihinde 'Ortak Eğitim ve Danışmanlık Mutabakat Muhtırası' imzalanması sonrası Suriye hükümetinin talepleri doğrultusunda, savunma ve güvenlik kapasitesini artırmaya yönelik eğitim, ziyaret, danışmanlık ve teknik destek faaliyetleri sürdürülmektedir.

Bununla birlikte SDG terör örgütünün Suriye Ordusuna entegrasyonunun kritik öneme sahip olduğunu, bu hususun bakanlığımız tarafından dikkatle ve hassasiyetle takip ediyoruz.

Bu kapsamda; SDG terör örgütü, Suriye ordusuna entegrasyon sürecine uymalı, Suriye'nin siyasi birliği ve toprak bütünlüğüne zarar verecek her türlü eylem ve söylemden vazgeçmelidir.

Suriye'nin istikrarı ve güvenliği, bölgenin huzuru için kritik öneme sahiptir. Türkiye, bu doğrultuda Suriye hükümetiyle yakın iş birliğini sürdürmeye ve 'Tek Devlet, Tek Ordu' ilkesini desteklemeye kararlıdır.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin beka ve güvenlik için terörle mücadelesini ve hudut güvenliğinde etkin tedbirler almayı kararlılıkla sürdürdüğüne vurgu yapan Aktürk, Suriye Harekat Alanlarında 8 Ocak'tan bu yana sürdürülen "tünel imha" faaliyetleri kapsamında bugüne kadar Tel Rıfat (302 km) ve Menbic'de (400 km) imha edilen tünel uzunluğu 702 kilometreye ulaştığını bildirdi.

