Türk savunma sanayisinden yeni balistik füze testi
Türk savunma sanayisi bünyesinde balistik füze geliştirme çalışmalarında bir başarılı test daha gerçekleştirildi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 24 Ekim 2025 22:04, Son Güncelleme : 24 Ekim 2025 22:06
Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, NSosyal hesabından Roketsan tarafından yapılan testi duyurdu.
Görgün, paylaşımında, "Sessiz bir hazırlık. Tek bir an. Ve gökyüzüne çizilen bir imza. Güzel bir gün, başarılı bir deneme daha.Kararlı adımlarla menzil uzuyor, vuruş hassasiyeti artıyor. Teşekkürler Roketsan'a ve emeği geçen herkese..." ifadelerine yer verdi.