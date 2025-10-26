Valiliğin Cumhuriyet Bayramı afişi gündem oldu
Muğla'da Cumhuriyet Bayramı için hazırlanan afişteki yazım hatası, vatandaşların dikkatinden kaçmadı ve sosyal medyada gündem oldu.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 26 Ekim 2025 07:24, Son Güncelleme : 26 Ekim 2025 07:31
Muğla Valiliği'nin hazırladığı afişlerde, "29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun" ifadeleri yer aldı. Ancak, afişlerdeki "Cuhmuriyet" yazım hatası vatandaşların dikkatinden kaçmadı. Vatandaşlar, bu hatayı sosyal medya üzerinden paylaşarak eleştirilerde bulundu.
Valilikten Hızlı Müdahale
Tepkilerin ardından Valilik, yazım hatasının fark edilmesi üzerine yanlış basılan afişleri kaldırdı ve yerlerine doğru yazılmış yeni afişler astı. Bu hızlı müdahale, kamuoyunda olumlu karşılandı.
Olayın Gündeme Yansıması
- Vatandaşlar, "Cumhuriyet Bayramı öncesi böyle bir hata nasıl fark edilmedi?" şeklinde yorumlarda bulundu.
- Valilik yetkilileri ise hatanın tasarım sürecinde fark edilmeden yayımlandığını belirtti.