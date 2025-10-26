Kendi dijital ikizinizle para kazanabileceksiniz

Türkiye'nin yapay zeka girişimi Excury Studios kullanıcıların kendi görüntü ve seslerinden lisanslı "dijital ikizler" oluşturmalarına imkan sağlıyor.

Türkiye Gazetesinden Ömer Tömer'in haberine göre; Bu ikizlerin her kullanımı Excury Studios tarafından yönetilen lisans altyapısı üzerinden gerçekleşiyor ve her üretim otomatik olarak telif geliri sağlıyor. Böylece bireyler gelir elde etme fırsatı yakalarken, markalar da güvenli ve denetlenebilir içerikler üretebiliyor.

EXCURY STUDIOS Kurucusu ve CEO'su Hasan Söylemez yapay zeka üretiminde yeni bir dönemin eşiğine gelindiğini belirterek "Excury, kullanıcıların kendi dijital ikizlerinden gelir elde ettiği, markaların ise bu ikizleri onaylı, etik ve yasal zeminde kullanabildiği bir sistem kurdu. Bu yaklaşım yalnızca Türkiye'de değil, küresel pazarda da yapay zeka üretiminin geleceğine yön verecek bir model sunuyor. Hedefimiz, üretken yapay zeka alanında güvenilir, yenilikçi ve sürdürülebilir bir standart oluşturmak" dedi.



