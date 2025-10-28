Beyaz eşyada düşüş sürüyor: 9 ayda satışlar yüzde 6 düştü!

Türkiye Beyaz Eşya Sanayicileri Derneği (TÜRKBESD), eylül ayına ve yılın ilk 9 ayına ilişkin iç satış, üretim ve ihracat verilerini paylaştı.

Buna göre, eylülde geçen yıla kıyasla 6 ana ürün grubunda iç satışlarda yüzde 4 artış kaydedildi.

İhracatta geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 12, üretimde yüzde 6 düşüş yaşandı.

Böylece toplam satışlarda ise yüzde 8'lik düşüş görüldü. Eylül ayında toplam satış 2,6 milyon adet oldu.

9 ayda üretim yüzde 9 düştü

9 aylık veriler incelendiğinde ise 6 ana ürün grubunda iç satışlar yıllık yüzde 6 düşüşle 22,22 milyon adede geriledi.

Ocak-eylül döneminde ihracatta yüzde 8, üretimde yüzde 9 kayıp yaşanırken toplam satışlar yüzde 7 azaldı.

Böylece ihracatta 3 yıldır görülen gerileme trendi devam etti.