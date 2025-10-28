Beşinci kez ilana çıkıldı! 2 milyon geliri var, taliplisi yok
Türkiye'nin posta sektörü e-ticaretle büyüyor

Türkiye'de e-ticaretin büyümesi, posta sektörünün ilerlemesine katkı sağlarken sektörün geliri, 2025'in ilk 6 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 37,4 artarak 77,13 milyar liraya çıktı.

28 Ekim 2025
Türkiye'nin posta sektörü e-ticaretle büyüyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunun (BTK) "2025-1 Türkiye Posta Sektörü Pazar Verileri Raporu"ndan derlenen bilgiye göre, sektörde yetkilendirilmiş hizmet sağlayıcı sayısı 56 olurken bu hizmet sağlayıcılara 27'si ulusal, 40'ı yerel olmak 67 yetkilendirme verildi.

Söz konusu dönem itibarıyla Türkiye genelinde toplam 9 bin 501 posta acentesi/şubesi hizmet veriyor. Bu acente ve şubelerin 1487'si İstanbul'da, 605'i Ankara'da ve 460'ı İzmir'de bulunuyor.

Posta sektöründe trafik ve hacim, "haberleşme gönderileri" ve "posta kolisi/kargosu" olmak üzere iki başlık altında ele alınıyor.

Posta kolisi veya kargosu şeklinde nitelendirilen diğer posta gönderilerinde sayının yıllar itibarıyla artış eğiliminde olması dikkati çekiyor. Bu yılın ilk 6 ayında posta kolisi veya kargosu kategorisindeki gönderilerin sayısı 2024'ün aynı döneminde göre yüzde 8 artarak 691 milyona ulaştı. Bu sayı 2020'de 378,04 milyon, 2021'de 446,74 milyon, 2022'de 642,9 milyon, 2023'te 598,06 milyon olarak kayıtlara geçmişti.

Söz konusu artışın, e-ticaret hacminin son yıllardaki hızlı büyümesinden kaynaklı olduğu değerlendirilirken bu durum ülkenin posta pazarını da olumlu etkiledi. Bu yılın ilk yarısında söz konusu gönderilerin yüzde 79'unun 2 kilogramın altında olduğu hesaplandı.

Kurumsal gönderiler yükselişte

Posta kolisi ve kargosu gönderileri, gönderim kaynağına göre bireysel ve kurumsal olmak üzere iki sınıfta değerlendiriliyor.

Buna göre, 2025'in ilk yarısında posta kolisi/kargosu gönderilerinin yaklaşık yüzde 95'inin kurumsal gönderilerden oluştuğu görüldü.

Özellikle e-ticaret platformlarının yoğun kullanımıyla bir işletmeden tüketiciye gönderilen gönderilerin yoğunluğunun artması sebebiyle kurumsal gönderilerdeki artışın son dönemde bireysel gönderilere oranla daha yüksek olduğu tespit edildi.

Posta kolisi/kargosu gönderileri teslim yerlerine göre şehir içi, şehirler arası ve uluslararası olmak üzere 3 kategoride değerlendiriliyor. Bu kapsamda posta kolisi/kargosu gönderilerinin yüzde 79'undan fazlasının şehirler arası kategoride yer aldığı belirlendi.

Haberleşme gönderilerinde olduğu gibi posta kolisi/kargosu gönderilerinde de şehirler arası gönderiler önemli yer tuttu. Toplam posta kolisi/kargosu gönderilerinin yaklaşık yüzde 15'i şehir içi teslimatı gerçekleşen gönderilerden oluşurken yurt dışına gönderilen posta kolisi/kargosu oranı ise yaklaşık yüzde 5 civarında oldu.

2025 yılının ilk yarısında posta kolisi/kargosu teslimatının en çok gerçekleştiği iller İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya ve Kocaeli olarak sıralandı.

Haberleşme gönderileri

Ülkede posta sektöründe 2025 yılının ilk yarısında gerçekleşen haberleşme gönderilerinin sayısı yıllık yüzde 16,33 azalışla 111,11 milyon oldu. Söz konusu rakam 2020'de 176,53 milyon, 2021'de 236,77 milyon, 2022'de 289,35 milyon, 2023'te 220,33 milyon, 2024'te ise 132,81 milyon olarak kaydedilmişti. Bu kapsamdaki gönderilerin yüzde 81'inin 0-20 gram aralığında olduğu belirlendi.

Sektörün geliri artmaya devam ediyor

Sektörde faaliyet gösteren hizmet sağlayıcıların geliri, 2025'in ilk yarısında 2024'ün aynı dönemine göre yüzde 37,4 artarak 56,1 milyar liradan 77,13 milyar liraya yükseldi. İlk 6 ayda haberleşme gönderilerinden 12,8 milyar lira, kargo gönderilerinden yaklaşık 64,35 milyar lira gelir elde edildi.

Yatırım ve istihdam

Posta trafiğinin artmasıyla bu talebe cevap verebilmek için hizmet sağlayıcıları yatırımlarına devam etti.

Bu kapsamda 2025'in ilk 6 ayında posta hizmet sağlayıcıları tarafından bu alanda yapılan yatırımların toplam tutarı 3 milyar 206 milyon lira olarak gerçekleşti. Öte yandan, bu dönemde posta sektöründe çalışan sayısı 118 bin 394 oldu.

