Çocuklar yüzünden aileler arasında bıçaklı kavga: 2 yaralı

Efeler ilçesi Kocagür Mahallesi'nde C.Ö., E.Ö., H.B., C.B. ve F.B. arasında çocuklar yüzünden yaşanan tartışma, tarafların birbirine saldırmasıyla kavgaya dönüştü. Kavga sırasında C.Ö. silahla, E.Ö. ise bıçakla yaralandı. Olayın ardından şüpheliler H.B., C.B. ve F.B. olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların yakınları hastanenin acil servisi önüne akın ederken, jandarma ekipleri olay yerinden kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Olayla ilgili inceleme sürüyor.