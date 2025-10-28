CİMER'e Yüzyılın Konut Projesi için yüzlerce başvuru yapıldı

Beyaz eşyada düşüş sürüyor: 9 ayda satışlar yüzde 6 düştü!
Beyaz eşyada düşüş sürüyor: 9 ayda satışlar yüzde 6 düştü!
Ankara YHT Garı 40 milyondan fazla yolcuyu ağırladı
Ankara YHT Garı 40 milyondan fazla yolcuyu ağırladı
Öğretmenlerin Kasım tatili seminerleri online olacak
Öğretmenlerin Kasım tatili seminerleri online olacak
Bakan Memişoğlu Balıkesir Depremine İlişkin: 26 kişi taburcu oldu
Bakan Memişoğlu Balıkesir Depremine İlişkin: 26 kişi taburcu oldu
Yüzyılın Konut Projesi'nin illere göre dağılımı belli oldu
Yüzyılın Konut Projesi'nin illere göre dağılımı belli oldu
Bakan Bolat açıkladı: İhracatta Cumhuriyet tarihi rekoru
Bakan Bolat açıkladı: İhracatta Cumhuriyet tarihi rekoru
Üşümezsoy bir bölgeyi daha uyardı: Geriye sadece orası kaldı
Üşümezsoy bir bölgeyi daha uyardı: Geriye sadece orası kaldı
Terör örgütü DEAŞ'a soruşturma: 13 gözaltı kararı
Terör örgütü DEAŞ'a soruşturma: 13 gözaltı kararı
Valilik duyurdu: Balıkesir'de okullar 1 gün tatil edildi
Valilik duyurdu: Balıkesir'de okullar 1 gün tatil edildi
Mahkemelerdeki tanıklık ücreti 130 lira oldu
Mahkemelerdeki tanıklık ücreti 130 lira oldu
Ekmekte fiyat belirleme mekanizması değişecek
Ekmekte fiyat belirleme mekanizması değişecek
Türk Futbolunda Bahis Depremi: 152 Hakem Soruşturma Altında
Türk Futbolunda Bahis Depremi: 152 Hakem Soruşturma Altında
Bakan Yerlikaya, deprem bölgesinde incelemelerde bulundu
Bakan Yerlikaya, deprem bölgesinde incelemelerde bulundu
Balıkesir'de 4,4 ve 4,3 büyüklüğünde deprem
Balıkesir'de 4,4 ve 4,3 büyüklüğünde deprem
Balıkesir'de 6,1 büyüklüğünde deprem
Balıkesir'de 6,1 büyüklüğünde deprem
Başsavcılıktan 'hakemler bahis oynuyor' iddiasında yeni açıklama
Başsavcılıktan 'hakemler bahis oynuyor' iddiasında yeni açıklama
Bakan Memişoğlu paylaştı: Tanıdan tedaviye tüm süreç tek çatıda!
Bakan Memişoğlu paylaştı: Tanıdan tedaviye tüm süreç tek çatıda!
Bakan Tunç açıkladı: 1 yılda 10 bin sözleşmeli personel alınacak
Bakan Tunç açıkladı: 1 yılda 10 bin sözleşmeli personel alınacak
MEB'in 'Yeşil Vatan' Projesi hayat buldu: Zeytinler kışlık kahvaltılığa dönüştü!
MEB'in 'Yeşil Vatan' Projesi hayat buldu: Zeytinler kışlık kahvaltılığa dönüştü!
Bakan Kurum yanıtladı: Hangi ile ne kadar sosyal konut yapılacak?
Bakan Kurum yanıtladı: Hangi ile ne kadar sosyal konut yapılacak?
'İstanbul Senin' uygulaması üzerinden veri sızıntısı soruşturması: 6 tutuklama
'İstanbul Senin' uygulaması üzerinden veri sızıntısı soruşturması: 6 tutuklama
Eski tip ehliyet sahiplerine uyarı: Son tarih 31 Ekim
Eski tip ehliyet sahiplerine uyarı: Son tarih 31 Ekim
2026 yılının hac kura tarihi belli oldu
2026 yılının hac kura tarihi belli oldu
Erdoğan ve Starmer, Eurofighter Typhonn işbirliği anlaşmasını imzaladı
Erdoğan ve Starmer, Eurofighter Typhonn işbirliği anlaşmasını imzaladı
Amatör maçta biber gazlı müdahale: 2 polise idari soruşturma açıldı
Amatör maçta biber gazlı müdahale: 2 polise idari soruşturma açıldı
GİB kayıt dışı gelire odaklandı: Beyanname vermeyenler Vergi Dairelerine bildirildi
GİB kayıt dışı gelire odaklandı: Beyanname vermeyenler Vergi Dairelerine bildirildi
Antalya Havalimanı Gümrüğünde zimmet operasyonu: 5 memur tutuklandı
Antalya Havalimanı Gümrüğünde zimmet operasyonu: 5 memur tutuklandı
AYM: 24 yıl evli kalan çiftin, imza sahte diye evliliği yok sayılamaz
AYM: 24 yıl evli kalan çiftin, imza sahte diye evliliği yok sayılamaz
Kamu çalışanına yeni seçenek: Promosyon mu, kredi mi?
Kamu çalışanına yeni seçenek: Promosyon mu, kredi mi?
Kadın sürücüye saldıran 'trafik zorbası' yakalandı
Kadın sürücüye saldıran 'trafik zorbası' yakalandı
Ana sayfaHaberler İdari Uygulamalar

CİMER'e Yüzyılın Konut Projesi için yüzlerce başvuru yapıldı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezine, Yüzyılın Konut Projesi'ne ilişkin detayları soran yüzlerce vatandaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkürlerini iletti.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 28 Ekim 2025 10:49, Son Güncelleme : 28 Ekim 2025 10:50
Yazdır
CİMER'e Yüzyılın Konut Projesi için yüzlerce başvuru yapıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Yüzyılın Konut Projesi"ni açıklamasının ardından projeyi merak eden vatandaşlar Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezine (CİMER) başvurdu.

Ev sahibi olmak için heyecan duyan ve bilgi almak için başvuran vatandaşlar Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'a teşekkürlerini ifade etti.

Başvurularda vatandaşlar, "Projenin kendilerini kapsayıp kapsamadığı", "engelli çocuğu olanlara kontenjan ayrılıp ayrılmadığı", "ikamet şartını taşıyıp taşımadığı" ve "evi olmamakla birlikte tarla hissesi olmasının başvurusuna engel olup olmadığı"na ilişkin sorular yöneltti.

Çok sayıda vatandaş da projeye dair görüş ve önerilerini belirten mesajlar iletti.

Gençler de başvuruda bulundu

Projede yüzde 20 kontenjan ayrılan gençler de "Ben de başvurabilecek miyim?", "Henüz gelirim yok ama başvurabilir miyim?" sorularını yöneltti ve en çok anne/baba evinde yaşamasının, hane halkı (anne/baba/kardeş) gelir toplamının, kardeşinin başvurusunun bireysel başvurusuna etkisini merak etti.

CİMER, Yüzyılın Sosyal Konut Projesi'nde olası mağduriyetlerin önüne geçilmesi için vatandaşların başvurularını sadece resmi kanallardan yapmalarını istedi.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber