'Bazı hakemler bahis oynuyor' iddiasına Başsavcılıktan soruşturma
'Bazı hakemler bahis oynuyor' iddiasına Başsavcılıktan soruşturma
AYM: 24 yıl evli kalan çiftin, imza sahte diye evliliği yok sayılamaz
AYM: 24 yıl evli kalan çiftin, imza sahte diye evliliği yok sayılamaz
Kamu çalışanına yeni seçenek: Promosyon mu, kredi mi?
Kamu çalışanına yeni seçenek: Promosyon mu, kredi mi?
Kadın sürücüye saldıran 'trafik zorbası' yakalandı
Kadın sürücüye saldıran 'trafik zorbası' yakalandı
İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatılacak
İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatılacak
Yüzyılın Konut Projesi'nde merak edilen sorular ve yanıtları
Yüzyılın Konut Projesi'nde merak edilen sorular ve yanıtları
Adalet Bakanı Tunç'tan İmamoğlu sorusuna yanıt
Adalet Bakanı Tunç'tan İmamoğlu sorusuna yanıt
Kurtulmuş: Artık sadece demokrasinin konuşulduğu döneme gireceğiz
Kurtulmuş: Artık sadece demokrasinin konuşulduğu döneme gireceğiz
TFF açıkladı: 152 hakem aktif olarak bahis oynuyor
TFF açıkladı: 152 hakem aktif olarak bahis oynuyor
Bakan Yerlikaya: 110 bin yeni yaka kamerası alınacak
Bakan Yerlikaya: 110 bin yeni yaka kamerası alınacak
FETÖ'nün TSK yapılanmasına operasyon: 20 gözaltı
FETÖ'nün TSK yapılanmasına operasyon: 20 gözaltı
Yetki belgesiz araç satanlara 102 milyon TL ceza
Yetki belgesiz araç satanlara 102 milyon TL ceza
500 bin konut projesinde fiyatlar belli oldu
500 bin konut projesinde fiyatlar belli oldu
e-Devlet'te SGK kolaylığı: 180 hizmet tek noktada
e-Devlet'te SGK kolaylığı: 180 hizmet tek noktada
Deniz ulaşımına 'fırtına' engeli: Çok sayıda sefer iptal
Deniz ulaşımına 'fırtına' engeli: Çok sayıda sefer iptal
'Casusluk' soruşturmasında İmamoğlu, Özkan ve Yanardağ'a tutuklama kararı!
'Casusluk' soruşturmasında İmamoğlu, Özkan ve Yanardağ'a tutuklama kararı!
SGK ve Emeklilikte Yeni Düzenlemeler: Maaşlar Artacak
SGK ve Emeklilikte Yeni Düzenlemeler: Maaşlar Artacak
Soğuk hava dalgası geliyor, yağışlar kuvvetleniyor
Soğuk hava dalgası geliyor, yağışlar kuvvetleniyor
Konya'da askeri araç şarampole düştü: 4 yaralı
Konya'da askeri araç şarampole düştü: 4 yaralı
Bayrampaşa Belediyesi seçimlerini Ak Parti adayı kazandı
Bayrampaşa Belediyesi seçimlerini Ak Parti adayı kazandı
Son hafta: 1,9 milyon kişinin ehliyeti geçersiz olacak
Son hafta: 1,9 milyon kişinin ehliyeti geçersiz olacak
Bakan Göktaş açıkladı: Sosyal Medya Yasası yolda!
Bakan Göktaş açıkladı: Sosyal Medya Yasası yolda!
Öğrenciler fabrika gibi çalışıyor! 18 okuldan 230 milyon lira ciro
Öğrenciler fabrika gibi çalışıyor! 18 okuldan 230 milyon lira ciro
Bu meslekler 2030'u göremeyebilir: İşte en riskli meslekler!
Bu meslekler 2030'u göremeyebilir: İşte en riskli meslekler!
Maaşları 80 bine dayandı! Futbolcu gibi başka teknelere transfer oluyorlar
Maaşları 80 bine dayandı! Futbolcu gibi başka teknelere transfer oluyorlar
Casusluk soruşturmasında Hüseyin Gün itirafçı oldu
Casusluk soruşturmasında Hüseyin Gün itirafçı oldu
180 SGK işlemi tek tıkla: İşte en çok gerçekleştirilen işlemler
180 SGK işlemi tek tıkla: İşte en çok gerçekleştirilen işlemler
Trafik cezalarını artıran yeni yasa askıya alındı
Trafik cezalarını artıran yeni yasa askıya alındı
3 ürün grubunda satışlar yasaklandı: Daha önce verilen siparişler ne olacak?
3 ürün grubunda satışlar yasaklandı: Daha önce verilen siparişler ne olacak?
Jandarma KOM Daire Başkanı Tuğgeneral Selami Akşit vefat etti
Jandarma KOM Daire Başkanı Tuğgeneral Selami Akşit vefat etti
Ana sayfaHaberler Yargı ve Düzenleyici Kurum Kararları

AYM: 24 yıl evli kalan çiftin, imza sahte diye evliliği yok sayılamaz

Anayasa Mahkemesi (AYM), 1989 yılında evlenip Almanya'ya giden ve 3 çocuk sahibi olan çiftin Türkiye'deki boşanma davasında yerel mahkemenin verdiği kararı bozdu. Mahkeme, evlilik belgesindeki imzanın sahte olduğu tespitiyle "evliliğin yok hükmünde" olduğuna karar vermişti. AYM ise, tarafların 24 yıl evli kalması, 3 çocuk sahibi olması ve bu evlilikten doğan haklardan faydalanmasına rağmen yerel mahkemenin düğün davetiyeleri ve fotoğraflar gibi delilleri değerlendirmemesini, Anayasa'nın 20. maddesinde güvence altına alınan "aile hayatına saygı hakkının ihlali" olarak kabul etti. Yüksek Mahkeme, ihlalin sonuçlarının ortadan kaldırılması için karar örneğinin ilgili mahkemeye gönderilmesine hükmetti.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 27 Ekim 2025 15:32, Son Güncelleme : 27 Ekim 2025 15:37
Yazdır
AYM: 24 yıl evli kalan çiftin, imza sahte diye evliliği yok sayılamaz
Anayasa Mahkemesi (AYM), evlendikten sonra Almanya'ya giden ve burada 3 çocuk sahibi olan çiftin Türkiye'deki boşanma davasında, taraflardan birinin imzasının ilgili kişiye ait olmadığı gerekçesiyle "evliliğin yok hükmünde sayılmasını" aile hayatına saygı hakkının ihlali kabul etti.

Resmi Gazete'de yer alan karara göre, E.D. ile 1989'da Türkiye'de evlenen ve Almanya'da yaşayan H.D, 2013'te Almanya'da boşanma ve mal rejiminin tasfiyesi talepli dava açtı. Dava devam ederken E.D de 2013'te Türkiye'de "evliliğin yok hükmünde olduğunun tespiti" için dava açtı.

H.D, dava kapsamında, E.D'nin Almanya'da evli ve çocuklu olmasının getirdiği tüm vergi ve sigorta kolaylıklarından yararlandığını, boşanma davası görülürken mal paylaşımı aşamasına gelindiğinde dava açtığını ve dürüstlük kurallarına uygun hareket etmediğini savundu.

Dava kapsamında kişilerin yurt dışı çıkış kayıtları ile evlilik belgelerindeki imzalarını inceleyen mahkeme, evlilik belgesinde yer alan imzanın E.D'ye ait olmadığını tespit ederek, evliliğin yok hükmünde olduğuna karar verdi.

Söz konusu kararın kesinleşmesi üzerine H.D, hak ihlali iddiasıyla AYM'ye bireysel başvuruda bulundu.

Başvuruyu inceleyen Yüksek Mahkeme, Anayasa'nın 20. maddesinde güvence altına alınan aile hayatına saygı hakkının ihlal edildiğine hükmederek, ihlalin sonuçlarının ortadan kaldırılması adına karar örneğinin ilgili mahkemeye gönderilmesini kararlaştırdı.

Kararın gerekçesinden

AYM'nin kararında, özel hayata ve aile hayatına saygı hakkının Anayasa'nın 20. maddesinde güvence altına alındığı, söz konusu düzenlemenin, "resmi makamların özel hayata ve aile hayatına müdahale edememesi" ile "kişinin ferdi ve aile hayatını kendi anladığı gibi düzenleyip yaşayabilmesi"ni içerdiği vurgulandı.

Aile hayatına saygı hakkına ilişkin devletin pozitif yükümlülükleri bulunduğu aktarılan kararda, başvuru konusu olayda mahkemenin, evlenme kütüğündeki imzanın taraflardan birisine ait olmadığı tespiti nedeniyle karar verdiği ancak nikah sırasında hazır bulunan tanıklar ile düğün davetiyesi ve fotoğraflara ilişkin ise değerlendirme yapmadığına işaret edildi.

Tarafların evlendikten sonra Almanya'ya gittiği ve evlilikten 3 çocuklarının dünyaya geldiği, evlilikle ilgili vergi muafiyeti gibi düzenlemelerden de faydalandıkları aktarılan kararda, yerel mahkemenin bunları değerlendirmemesi nedeniyle "özen yükümlülüğünü yerine getirmediği" ifade edildi.

Mahkemenin kararı nedeniyle "aile hayatına saygı hakkının korunması" kapsamında pozitif yükümlülüklerin gereği gibi yerine getirilmediği kaydedilen kararda, "Anayasa'nın 20. maddesinde güvence altına alınan aile hayatına saygı hakkının ihlal edildiğine karar verilmesi gerekir." değerlendirmesi yapıldı.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber