İstanbul Finans Merkezi'ne yıldırım düştü
Ümraniye'deki İstanbul Finans Merkezi'nin üzerine yıldırım düştü. O anlar cep telefonu kamerasına böyle yansıdı.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 28 Ekim 2025 08:52, Son Güncelleme : 28 Ekim 2025 08:54
İstanbul'da akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağışla birlikte çakan şimşekler gökyüzünü aydınlattı. Kent genelinde akşam saatlerinde etkili olan ile birlikte etkili olan şimşekler birbiri ardına çaktı.
FİNANS MERKEZİNE YILDIRIM DÜŞTÜ
Ümraniye'de bulunan İstanbul Finans Merkezi'nin üzerine de yıldırım düştü. Korku dolu anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu ile kayda alındı.
Bir dönceki gece İstanbulda meydana gelen sağanak öncesi Ümraniyedeki Finans Merkezinde bulunan Merkez Bankası binasına yıldırım düştü. Paratoner devreye girdi. TCMB Kulesi, Avrupanın en yüksek binası unvanına sahipYeniçağ (@Gazete_Yenicag) October 28, 2025
O anlar kameralara yanıdı pic.twitter.com/WMfLYJcJMB