Ana sayfaHaberler Terör

11 ilde FETÖ operasyonunda 22 zanlı yakalandı

İstanbul merkezli 11 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 22 şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 28 Ekim 2025 11:03, Son Güncelleme : 28 Ekim 2025 11:04
Yazdır
11 ilde FETÖ operasyonunda 22 zanlı yakalandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ve Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında haklarında örgüt üyesi oldukları yönünde itirafçı beyanları, "Garson" mahlaslı gizli tanıktan elde edilen SD karttaki veri kaydı, Bank Asya'da hesabı olan ve hesaplarında artış bulunan, örgütün gizli haberleşme yöntemi olarak ardışık aranma tespitleri olan 22 zanlı belirlendi.

Soruşturma kapsamında verilen gözaltı kararının ardından şüphelilerin yakalanması için İstanbul merkezli Ankara, Elazığ, Gaziantep, Giresun, Kahramanmaraş, Kocaeli, Manisa, Mersin, Tekirdağ ve Trabzon'da eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda, 22 şüpheli gözaltına alındı.

