Ankara'daki bir devlet orta okulunda, ders sırasında 'susması' yönünde uyarıda bulunan erkek öğrenciye teneffüste saldıran kız öğrencinin tırnak ve ısırıklarla yaralama yaptığı iddia edildi. Olayı sosyal medyada paylaşan Sema Maraşlı, vakaya dikkat çekti.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 28 Ekim 2025 09:20, Son Güncelleme : 28 Ekim 2025 09:22
Ankara'da okulda şiddet: Kız öğrenci erkek arkadaşını tokatladı, tırnakladı

Ankara'daki bir devlet orta okulunda 8. sınıfta yaşandığı iddia edilen olayda, bir kız öğrencinin sınıf arkadaşına tokat atıp tırnakları ve dişleriyle saldırdığı ileri sürüldü. Olayı sosyal medya hesabından paylaşan yazar Sema Maraşlı, "Delikanlının yüzü tırnak içinde kaldı, öğretmenler bile ayırmakta zorlandı" ifadelerini kullandı.

Ders sırasında başlayan tartışma koridorda şiddete dönüştü

Sema Maraşlı'nın aktardığına göre, 8. sınıfta okuyan bir kız ve bir erkek öğrenci sınıfta yan yana oturuyordu. Erkek öğrenci, yanında sürekli konuşup gürültü yapan kız arkadaşını "Sus, dersi anlayamıyorum" diyerek birkaç kez uyardı. Ancak kız öğrenci bu uyarılara aldırmadı.

Teneffüs sırasında sınıftan çıkan kız öğrenci, erkek arkadaşına "Sen kimsin de beni susturuyorsun?" diyerek tokat attı. Erkek öğrenci karşılık vermeyince, kız bu kez tırnak ve dişleriyle saldırıya geçti. İddiaya göre erkek öğrencinin yüzünde ve kollarında tırnak izleri oluştu, omzu ise ısırık sonucu yaralandı.

Öğretmenler güçlükle ayırdı

Olay, okul koridorunda öğretmenlerin ve diğer öğrencilerin gözü önünde yaşandı. Tanıkların ifadesine göre, kız öğrenci erkek arkadaşına saldırmaya devam etti, öğretmenler ise tarafları ayırmakta güçlük çekti. Erkek öğrenci, en son kendini savunmak için kızın ellerini tuttuğunda kız bu kez ısırarak tepki verdi.

Sema Maraşlı: "Erkek düşmanlığı ve akran zorbalığı birleşti"

Olayı paylaşan yazar Sema Maraşlı, sosyal medyada yaptığı açıklamada, "Sosyal medyada her gün artan erkek düşmanlığı, 'kadına kimse bir şey diyemez' anlayışı, akran zorbalığıyla birleşince masum bir delikanlı bu hale geldi" ifadelerini kullandı. Maraşlı, olayın "kadına şiddet olmasın" diye büyütülen gençlerin psikolojik olarak yıpratıldığını da belirtti.

Aile ne yapmalı, okul nasıl davranmalı?

Uzmanlara göre bu tür olaylarda ailelerin ilk yapması gereken, çocuğun sağlık raporunu alarak olayı belgelemek ve okul yönetimine yazılı başvuru yapmak. Kamera kayıtları varsa incelenmeli, olay adli mercilere bildirilmeli.

Okul yönetiminin ise idari soruşturma başlatması, rehberlik servisi ve öğretmenlerle süreci yakından takip etmesi gerekiyor. Milli Eğitim Bakanlığı disiplin yönergelerine göre, fiziksel saldırı durumlarında öğrenciye geçici uzaklaştırma veya disiplin cezası uygulanabiliyor.

