Valilik duyurdu: Balıkesir'de okullar 1 gün tatil edildi
Valilik duyurdu: Balıkesir'de okullar 1 gün tatil edildi
Mahkemelerdeki tanıklık ücreti 130 lira oldu
Mahkemelerdeki tanıklık ücreti 130 lira oldu
Ekmekte fiyat belirleme mekanizması değişecek
Ekmekte fiyat belirleme mekanizması değişecek
Türk Futbolunda Bahis Depremi: 152 Hakem Soruşturma Altında
Türk Futbolunda Bahis Depremi: 152 Hakem Soruşturma Altında
Bakan Yerlikaya, deprem bölgesinde incelemelerde bulundu
Bakan Yerlikaya, deprem bölgesinde incelemelerde bulundu
Balıkesir'de 4,4 ve 4,3 büyüklüğünde deprem
Balıkesir'de 4,4 ve 4,3 büyüklüğünde deprem
Balıkesir'de 6,1 büyüklüğünde deprem
Balıkesir'de 6,1 büyüklüğünde deprem
Başsavcılıktan 'hakemler bahis oynuyor' iddiasında yeni açıklama
Başsavcılıktan 'hakemler bahis oynuyor' iddiasında yeni açıklama
Bakan Memişoğlu paylaştı: Tanıdan tedaviye tüm süreç tek çatıda!
Bakan Memişoğlu paylaştı: Tanıdan tedaviye tüm süreç tek çatıda!
Bakan Tunç açıkladı: 1 yılda 10 bin sözleşmeli personel alınacak
Bakan Tunç açıkladı: 1 yılda 10 bin sözleşmeli personel alınacak
MEB'in 'Yeşil Vatan' Projesi hayat buldu: Zeytinler kışlık kahvaltılığa dönüştü!
MEB'in 'Yeşil Vatan' Projesi hayat buldu: Zeytinler kışlık kahvaltılığa dönüştü!
Bakan Kurum yanıtladı: Hangi ile ne kadar sosyal konut yapılacak?
Bakan Kurum yanıtladı: Hangi ile ne kadar sosyal konut yapılacak?
'İstanbul Senin' uygulaması üzerinden veri sızıntısı soruşturması: 6 tutuklama
'İstanbul Senin' uygulaması üzerinden veri sızıntısı soruşturması: 6 tutuklama
Eski tip ehliyet sahiplerine uyarı: Son tarih 31 Ekim
Eski tip ehliyet sahiplerine uyarı: Son tarih 31 Ekim
2026 yılının hac kura tarihi belli oldu
2026 yılının hac kura tarihi belli oldu
Erdoğan ve Starmer, Eurofighter Typhonn işbirliği anlaşmasını imzaladı
Erdoğan ve Starmer, Eurofighter Typhonn işbirliği anlaşmasını imzaladı
Amatör maçta biber gazlı müdahale: 2 polise idari soruşturma açıldı
Amatör maçta biber gazlı müdahale: 2 polise idari soruşturma açıldı
GİB kayıt dışı gelire odaklandı: Beyanname vermeyenler Vergi Dairelerine bildirildi
GİB kayıt dışı gelire odaklandı: Beyanname vermeyenler Vergi Dairelerine bildirildi
Antalya Havalimanı Gümrüğünde zimmet operasyonu: 5 memur tutuklandı
Antalya Havalimanı Gümrüğünde zimmet operasyonu: 5 memur tutuklandı
AYM: 24 yıl evli kalan çiftin, imza sahte diye evliliği yok sayılamaz
AYM: 24 yıl evli kalan çiftin, imza sahte diye evliliği yok sayılamaz
Kamu çalışanına yeni seçenek: Promosyon mu, kredi mi?
Kamu çalışanına yeni seçenek: Promosyon mu, kredi mi?
Kadın sürücüye saldıran 'trafik zorbası' yakalandı
Kadın sürücüye saldıran 'trafik zorbası' yakalandı
İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatılacak
İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatılacak
Yüzyılın Konut Projesi'nde merak edilen sorular ve yanıtları
Yüzyılın Konut Projesi'nde merak edilen sorular ve yanıtları
Adalet Bakanı Tunç'tan İmamoğlu sorusuna yanıt
Adalet Bakanı Tunç'tan İmamoğlu sorusuna yanıt
Kurtulmuş: Artık sadece demokrasinin konuşulduğu döneme gireceğiz
Kurtulmuş: Artık sadece demokrasinin konuşulduğu döneme gireceğiz
TFF açıkladı: 152 hakem aktif olarak bahis oynuyor
TFF açıkladı: 152 hakem aktif olarak bahis oynuyor
Bakan Yerlikaya: 110 bin yeni yaka kamerası alınacak
Bakan Yerlikaya: 110 bin yeni yaka kamerası alınacak
FETÖ'nün TSK yapılanmasına operasyon: 20 gözaltı
FETÖ'nün TSK yapılanmasına operasyon: 20 gözaltı
Yetki belgesiz araç satanlara 102 milyon TL ceza
Yetki belgesiz araç satanlara 102 milyon TL ceza
Ana sayfaHaberler Ekonomi

Ekmekte fiyat belirleme mekanizması değişecek

Uzun sürenin ardından yeniden toplanan Gıda ve Tarımsal Ürün Piyasaları İzleme ve Değerlendirme Komitesi'nden ekmekte fiyat belirlenmesine yönelik mevzuatta daha etkin bir modele geçilmesi kararlaştırıldı.

Kaynak : Ekonomim
Haber Giriş : 28 Ekim 2025 07:45, Son Güncelleme : 28 Ekim 2025 07:34
Yazdır
Ekmekte fiyat belirleme mekanizması değişecek

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek Başkanlığındaki toplantıya; Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ticaret Bakanı Sayın Ömer Bolat, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı İbrahim Şenel ile Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan katıldı.

İthalat silahına devam

Toplantıda iki konuda kritik karar alındı. Bunlardan ilki üretiminde sorun bulunan ürünlerde ithalat silahının kullanılması. Bu durum komite karar metninde, "Yurt içi üretim tahminleri dikkate alınarak tüketicilere sağlanan arzın bazı gıda ürünlerinde ithalat yoluyla desteklenmesi suretiyle dengeli bir şekilde devam edeceği teyit edilmiştir" şeklinde yer aldı.

Tarifesi belirlenen ürünlerin mevzuatında değişiklik

İkinci konu ise Türkiye nüfusunun tamamını ilgilendiren emek fiyatları. Fiyat hareketlerinden tüketicinin asgari düzeyde etkilenmesini sağlamak üzere kısa vadeli tedbirlerin değerlendirildiği toplantıda başta ekmek olmak üzere bazı temel gıda ürünlerinin tarifelerinin belirlenmesine yönelik mevzuatın incelenerek daha etkin tarifelere geçilmesi amacıyla çalışma yapılması kararlaştırıldı.

Toplantıda, sera ve tarımsal sulama yatırımlarına verilen desteğin artırılması yanı sıra fiyatlara yönelik erken uyarı sistemi gibi çalışmaların sürdürülmesinin önemine işaret edildi.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber