Kadına şiddete sıfır tolerans: ŞÖNİM'ler artıyor
Gereği yapıldı! Trafik polisine saldıran zorbalar tutuklandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, DEM Parti heyetini kabul etti
TPAO'dan 'Türkiye Petrolleri'ne Operasyon' haberlerine açıklama
TBMM'den 'Milli Dayanışma Komisyonu İrlanda'ya gidiyor' haberlerine açıklama
Almanya Başbakanı: Türkiye'yi AB'de görmek istiyoruz
Enflasyon Hesaplama Sistemi AB'ye uyumlu hale getiriliyor
Bakan Tekin: Filistin kermeslerinden 80 milyon TL gelir elde edildi
Bakan Işıkhan tarih verdi: SGK, 2028'de cari fazla verecek
Kartalkaya davasında 3. gün: Avukat, müvekkili için 'geri zekalı' dedi
Erdoğan'dan 'bahis oynayan hakemler' iddiasına dair açıklama
Nüfus müdürlüklerinde yoğunluk: Ehliyet yenilemede son gün yarın!
Eski Kemer Belediye Başkanı Mustafa Gül tutuklandı
Halkalı-İstanbul Havalimanı Metrosu 2026'da Açılıyor
'Selamlarımı ilet' demişti! Bakanlık selamı aldı, cezayı yazdı
Kurtulmuş: Terör örgütünün kendisini tasfiyesiyle önemli bir eşik aşıldı
Asgari ücret görüşmeleri aralık ayında başlayacak
MSB: 20 Eurofighter projesinin bedeli 5,4 milyar sterlindir
Türkiye'de En Yüksek Kira Getirisi Olan Şehirler Belli Oldu
İşçi servisi ile tarım işçilerinin bulunduğu minibüs çarpıştı: 10 yaralı
İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında 4 gözaltı daha
Antalya'da çevreyi kirleten iki belediyeye 3,7 milyonluk ceza
Doğum yardımı ödemeleri hesaplara yatırıldı
Konut kredilerinde dipten dönüş başladı
Sınırda operasyon: 320 milyon liralık uyuşturucu madde ele geçirildi
Benzine zam bekleniyor: İşte güncel fiyatlar
Bir ihbarla başladı: Başsavcılık TFF'den hakemlerin kimlik bilgilerini istedi
İstanbul'da Yeni Nesil Çetelerle Mücadele Konsepti Başladı
Gebze'de çöken binada anne ve babanın da cansız bedenlerine ulaşıldı
Milli Dayanışma Komisyonu yarın toplanıyor: Bakanlar, vekillerin sorularını yanıtlayacak!
Yağışlar barajları doldurdu, Bursa'da su kesintileri kaldırıldı

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, geçtiğimiz günlerde etkili olan yağışların barajlardaki doluluk oranını artırması sonucunda planlı su kesintilerinin ikinci bir duyuruya kadar uygulanmayacağını açıkladı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 30 Ekim 2025 17:47, Son Güncelleme : 30 Ekim 2025 17:48
İklim değişikliğine bağlı kuraklık nedeniyle barajlardaki doluluk oranlarının kritik seviyelere düşmesi sonucu başlatılan planlı su kesintileri, son yağışlarla birlikte geçici olarak durdurulmuştu. 28-29-30 Ekim tarihlerinde su kesintisi yapılmayacağını daha önce duyuran Başkan Mustafa Bozbey, yapılan son değerlendirmeler doğrultusunda bu kararın uzatıldığını belirtti.

"Kentimizde etkili olan yağışlar baraj doluluk oranlarını artırdı"

Bilinçli su tüketiminin önemini bir kez daha hatırlatan Başkan Bozbey, planlı su kesintilerine gösterdikleri duyarlılıktan dolayı Bursalılara teşekkür etti. Son günlerde etkili olan yağışların baraj doluluk oranlarını önemli ölçüde artırdığını açıklayan Başkan Bozbey, "Bu olumlu gelişme sayesinde 28-29-30 Ekim tarihleri için planlı su kesintilerini kaldırmıştık. Bugün yaptığımız değerlendirme sonucunda da yağışların bu şekilde devam etmesi halinde ikinci bir duyuruya kadar su kesintilerini uygulamama kararı aldık. Ancak kentimizin su tüketimi, yağışların seyri ve hemşehrilerimizin tasarruf konusundaki duyarlılığı yakından takip edilmeye devam edilecek. Su tüketimi konusunda duyarlı davranan tüm hemşehrilerime bir kez daha teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

