TÜRKSAT 6A ile uluslararası başarı: Sri Lanka'nın 50 kanalı yayın yapacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye'nin ilk yerli ve milli haberleşme uydusu TÜRKSAT 6A üzerinden uluslararası bir anlaşma imzalandığını duyurdu. Sri Lanka'nın önde gelen yayın platformu "Freesat Lanka" ile imzalanan kapasite sözleşmesi sayesinde, 50 Sri Lanka televizyon kanalı yayınlarını TÜRKSAT 6A üzerinden sürdürecek.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye'nin ilk yerli ve milli haberleşme uydusu Türksat 6A üzerinden uluslararası ölçekte yeni bir anlaşmaya imza atıldığını bildirdi.

Sri Lanka'nın önde gelen yayın platformu "Freesat Lanka" ile TÜRKSAT arasında kapasite sözleşmesi imzalandığını belirten Uraloğlu, anlaşma sayesinde Sri Lanka'nın 50 televizyon kanalının bu ay içinde Türksat 6A üzerinden kesintisiz yayın yapmaya başlayacağını vurguladı.

Uraloğlu, işbirliği kapsamında, Sri Lanka'da yayıncılık alanında büyük bir adım atıldığına işaret ederek, "Bölgenin en güçlü teleport altyapısına sahip firmalarından biri olan Freesat Lanka, Türksat 6A sayesinde Sri Lanka'da yüksek kaliteli ve güvenilir televizyon hizmetini sunmaya devam edecek ve Türksat 6A sayesinde Türksat uydularının kapsama alanı 5 milyar nüfusa ulaşacak. Bu anlaşma, Türkiye'nin uydu kapasitesinin uluslararası pazarda hizmet ihracatına dönüştüğü stratejik bir adım oldu." ifadelerini kullandı.

- "Anlaşma, Türkiye'nin küresel yayıncılık pazarındaki iddiasının net göstergesi"

Anlaşmanın Türksat 6A'nın, Türkiye'nin uzaydaki en stratejik hamlelerinden biri olduğu görüşünü pekiştirdiğini kaydeden Uraloğlu, Türkiye'nin kendi teknolojisiyle dünyaya hizmet sunabilen bir ülke haline geldiğini ispatladığına da işaret etti.

Uraloğlu, anlaşmanın Türkiye'nin uydu ihracatında yeni dönemin başlangıcı olduğuna dikkati çekerek, şu değerlendirmede bulundu:

"Sri Lanka'nın 50 televizyon kanalı artık yayınlarını Türksat 6A üzerinden sürdürüyor. Bu sadece bir kapasite kiralaması değildir, Türkiye'nin uzaydaki gücünün, küresel yayıncılık pazarındaki iddiasının çok net göstergesidir. Bu anlaşma, Türkiye'nin uydu hizmetleri ihracatında şimdiye kadar atılmış en güçlü adımlardan biridir. Bugün birçok ülkenin sahip olmadığı bir yayın kapasitesi, Türksat üzerinden dünya pazarının hizmetine sunuluyor."

Sri Lanka'ya yapılan ihracatın Türksat'ın uluslararası rekabette geldiği seviyeyi gözler önüne serdiğini belirten Uraloğlu, "Türksat 6A ile Türkiye, dünya uydu pazarında yalnızca izleyen değil, yön veren ülkeler arasına girmiştir. Bugün dünyanın en büyük uydu şirketleriyle aynı masada oturuyoruz, aynı pazara hizmet veriyoruz. Bu anlaşma, bunun en net göstergesidir." ifadesini kullandı.

- "Türksat 6A ile teknoloji ve marka değeri ihraç ediyoruz"

Uraloğlu, Türksat'ın yalnızca Türkiye'nin değil, Avrupa'dan Orta Doğu'ya, Orta Asya'dan Güney Asya'ya uzanan çok geniş coğrafyanın yayın dağıtım merkezi haline geldiğini belirterek, Sri Lanka'da kurulan bir televizyon stüdyosunun, Türksat altyapısı sayesinde milyonlarca haneye aynı anda ulaşabildiğinin altını çizdi.

Bir ülkenin uluslararası yayıncılık pazarında söz sahibi olmasının ancak geniş bir kapsama alanı ve güçlü bir uydu altyapısıyla mümkün olduğunu vurgulayan Uraloğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Bu tablo, 'Türkiye artık kendi yerli ve milli ürünleri ile uydu teknolojilerinde küresel bir oyuncudur.' demenin en somut, en güçlü ispatıdır. Bu anlaşmayla yalnızca yayın taşıyoruz gibi görünse de aslında Türkiye'nin teknolojik yetkinliğini, mühendislik gücünü ve üretim kabiliyetini ihraç ediyoruz. Türksat 6A ile yalnızca hizmet ihraç etmiyoruz, teknoloji ve marka değeri ihraç ediyoruz."

Uraloğlu, Türksat'ın uydu ihracat kabiliyetinin her geçen gün büyüdüğüne dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Bu anlaşmalar Türkiye'nin marka değerine doğrudan katkı sağlıyor. Türksat, bugün yalnızca yayın taşıyan bir kurum değil, teknolojisini ihraç eden, yabancı operatörlerle masaya oturan, küresel rekabette yer alan bir teknoloji markasıdır. Sri Lanka ile başlayan bu güçlü adımlar, çok yakında bölgedeki başka ülkelerle de yeni anlaşmaları beraberinde getirecek. Türksat, bu kapasiteyi sadece yayın ve internet hizmeti için değil, kültürel etkileşim, dijital içerik üretimi ve medya teknolojileri alanında bölgesel işbirliklerini artırmak için de stratejik bir fırsata dönüştürdü."

