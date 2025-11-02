TPAO Genel Müdürlüğü CHP'li Yavuzyılmaz'ı yalanladı
Müsavat Dervişoğlu, ayrılan vekillere ateş püskürdü: Cehenneme kadar yolları var

İyi Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, partisinden ayrılan milletvekilleri hakkında "Cehenneme kadar yolları var" dedi.

İyi Parti'de hem Meral Akşener döneminde hem de Müsavat Dervişoğlu döneminde yaprak dökümü sürüyor.

Partiden ayrılan önemli isimler, AK Parti ya da CHP çatısı altında siyasi hayatlarını sürdürmeye karar veriyor.

Şimdiye kadar giden vekiller hakkında konuşmaktan kaçınan Müsavat Dervişoğlu ise Eskişehir'de bugün yaptığı konuşmada bir hayli sinirlendi.

"CEHENNEME KADAR YOLLARI VAR"

İyi Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, partisinin Eskişehir İl Kongresi'ne katıldı.

Dervişoğlu, partisinden ayrılan tüm milletvekillerine eleştirilerde bulunarak, "Cehenneme kadar yolları var." dedi.

Dervişoğlu bir hayli sinirlendiği konuşmasını şöyle sürdürdü;

"ELBETTE ÖDEYECEKLERİ BİR BEDEL VAR

Başta ben olmak üzere bu partiden ayrılmak isteyen tek bir kişiye bile kararını değiştirmesi için tek bir kelam sarf etmedim. Ben siyasetin gidenlerle değil kalanlarla yapılacağını tecrübeyle sınamış birisiyim.

Gidenler gittikleri yerlere kadar gitsinler, cehennemin dibine kadar yolları var. Siyasi cennete gittikleri kanaatini de taşımıyorum. Elbette ödeyecekleri bir bedel var.

İYİ PARTİ'DEN AK PARTİ'YE GEÇENLER

Kürşad Zorlu, Ünal Karaman, Seyithan İzsiz, Nebi Hatipoğlu, Dursun Ataş, Salim Ensarioğlu, Ahmet Ersagun Yücel.

İYİ PARTİ'DEN CHP'YE GEÇENLER

Ümit Dikbayır, Adnan Beker, Ayşe Sibel Yanıkömeroğlu, Ümit Özlale, Bahadır Erdem.

