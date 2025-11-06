Okullarda ilk ara tatil için son ders zili yarın çalacak
Okullarda ilk ara tatil için son ders zili yarın çalacak
Okullarda ilk ara tatil için son ders zili yarın çalacak

Milli Eğitim Bakanlığına (MEB) bağlı ilk ve ortaöğretim kurumlarındaki yaklaşık 18 milyon öğrenci, 10-14 Kasım'da 2025-2026 eğitim öğretim yılının ilk ara tatilini yapacak.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 06 Kasım 2025 23:05, Son Güncelleme : 06 Kasım 2025 23:07
Birinci dönem ara tatili 10 Kasım Pazartesi günü başlayacak ve 14 Kasım Cuma günü sona erecek. Öğrenciler, ara tatil öncesi son derslerine yarın girecek.

Öğretmenler de ara tatil seminerlerini 10-14 Kasım'da okula gitmeden çevrim içi tamamlayabilecek.

Atatürk Haftası'nın birinci ara tatile denk gelmesi nedeniyle, Bakanlığa bağlı tüm okul ve kurumlarda, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün emanet ettiği değerlere sahip çıkmak, vatan sevgisi ve millet bilincini güçlendirmek amacıyla 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü ile 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü anlam ve amaç bütünlüğü içinde ele alınarak fidan dikim etkinlikleriyle birleştirildi.

Bu kapsamda, tüm eğitim kademelerinde öğrenciler, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e ve vatan sevgisine ilişkin duygu ve düşüncelerini yansıtan mesaj kartları hazırlayarak diktikleri fidanlara yerleştirecek.

"Öğrenciler, 17 Kasım'da ders başı yapacak"

Ara tatilin ardından öğrenciler, 17 Kasım'da tekrar ders başı yapacak. Eğitim öğretim yılı birinci dönemi 16 Ocak 2026'da sona erecek. Yarıyıl tatili, 19 Ocak 2026 Pazartesi başlayacak ve 30 Ocak 2026 Cuma sona erecek.

İkinci dönem, 2 Şubat Pazartesi başlayacak ve 26 Haziran Cuma gününe kadar sürecek.

İkinci dönem ara tatili ise 16 Mart 2026'da başlayıp 20 Mart 2026'da sona erecek.

