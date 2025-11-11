Borsa İstanbul'da sert düşüş!
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günün ilk yarısını yükselişle tamamlamasının ardından düşüşe geçti. Endekste düşüş yüzde 3'ü aştı. Bankacılık endeksindeki düşüş ise yüzde 4,7'yi aştı.
Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden Borsa İstanbul'da öğleden sonra düşüş yaşandı.
BIST 100 endeksinde yüzde 3,8'i aşan düşüş görülürken endeks 10.373,75 puana kadar geriledi.
Endeks saat 15.35 itibarıyla yüzde 3,76 düşüşle 10.383,32 puandan işlem görüyor.
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,20 yükselişle 10.810,62 puandan başlamış ve ilk yarıyı yüzde 0,14 değer kazanarak 10.804,15 puandan tamamlamıştı.
Bankacılıkta düşüş yüzde 4,7'yi aştı
Bankacılık endeksinde ise düşüş yüzde 4,7'yi aştı.
Bankacılık endeksi aynı dakikalarda yüzde 4,74 düşüşle 13.956,99 puandan işlem görüyor.
Endeks güne yüzde 0,11 düşüşle 14.635,21 puandan başlamıştı. İlk yarıda kayıplarını artıran endeks yüzde 0,24 değer kaybetmişti.