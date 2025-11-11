Beşiktaşlı iki futbolcudan bahis soruşturmasında suç duyurusu

Kendi kimlik bilgileri ile bahis oynandığını öne süren Uysal, avukatıyla geldiği Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'nde, suç duyurusunda bulunmak üzere savcılık katına çıktı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca kamuoyunda "hakemlerin bahis sitelerine üyeliği" olarak bilinen bahis soruşturması kapsamında aralarında Necip Uysal'ın da bulunduğu 1024 futbolcuyu tedbirli olarak PFDK'ye sevk etmişti.

Ersin Destanoğlu: Kendimi biliyorum vicdanım çok rahat

BEŞİKTAŞ kalecisi Ersin Destanoğlu suç duyurusunda bulunmak için Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na geldi. Suç duyurusunun ardından adliye önünde basın açıklaması yapan Destanoğlu, "Aslında ben üzgün değilim çok sinirliyim. Üzülecek hiçbir durumum yok; ben kendimi biliyorum; vicdanım da çok rahat. O yüzden de bundan sonrasıyla ilgili zaten Uğur Abi, avukatlarımız açıklamaları yapar" dedi.

TFF Hukuk Kurulu hakemlere yönelik yürütülen 'Bahis' soruşturması kapsamında, bin 24 futbolcunun da hakemler gibi bahis hesabı bulunduğunu ve bu oyuncuların çeşitli platformlarda bahis oynadığının tespit edildiğini açıkladı. TFF'nin tespitine göre, Trendyol Süper Lig'de mücadele eden 27 futbolcunun da bahis hesabı olduğu iddia edildi. Bu isimler arasında Beşiktaş kalecisi Ersin Destanoğlu'nun da bulunduğu da iddia edildi. Hakkındaki iddiaları reddeden Ersin Destanoğlu, şikayetçi olmak üzere öğleden sonra 13:30 da Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na geldi. Destanoğlu suç duyurusunun ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

'ASLINDA ÜZGÜN DEĞİLİM ÇOK SİNİRLİYİM'

Kaleci Destanoğlu açıklamalarında "İzinden dolayı yurtdışındaydım. Menajerim böyle bir durumu haber verince hemen atlayıp geldim. Aslında Necip Abiyle aynı şeyleri söyleyeceğim. Benim de iletişim bilgilerim, kimlik bilgilerim alınıp bir hesap açılmış ve federasyonumuz da bizimle iletişime geçmeden direkt ismimizi paylaşıp, ismimizi lekeleme çabasına girilmiş. Ben böyle düşünüyorum. Sosyal medyada bunun açıklamasını yaptım. Hiçbir zaman böyle şeylerle işimiz olmadı, olmayacak da. Biz Beşiktaşlılık duruşunu altyapıda çok iyi öğrenmiş insanlarız. Bunları gelip de böyle komik işlerle kendimizi, ismimizi lekeleyecek duruma düşürmeyiz. Kimsenin bundan şüphesi olmasın. Sosyal medyada belirttiğim gibi vicdanım da rahat. Burada ailem, arkadaşlarım, eşim, dostum, herkes burada herkesin vicdanı rahat. Şimdi geldik burada suç duyurusunda bulunduk. İlerleyen günlerde de bunların zaten tekrar açıklaması yapılır. Zorbay Küçük örneği var önümüzde. Onun da aynı şekilde iletişim bilgileri alınıp sonradan o da gelip burada geldi açıkladı ve durumu düzeltti. Bizde de aynı durum var. Daha detaylı bir çalışma yapıldıktan sonra isim açıklanır ya da açıklanmaz bunun kararı verilebilir diye düşünüyorum. Böyle isim karalamak bence en basiti, en kolaya kaçmak. Dediğim gibi, daha detaylı bir çalışma yapıldıktan sonra eğer zaten böyle birşey varsa ismini açıklarsınız ama benim belli bir tane kupon oynanmış. 5-6 tane takımın ismini bilmediğim bir tane kupon oynanmış. Benim bundan sonra diyecek birşeyim kalmıyor. Daha detaylı bir çalışma yapılsaydı zaten süreç buraya gelmeyecekti. 24 yaşında ben bunları yaşamak zorunda kalmayacaktım. 4-5 tane takımın ismini zaten yeni duymuştum; diğerleri yanlış hatırlamıyorsam ikinci ligler falan yani Türkiye'den yok; hep yabancı ülkelerden. Avukatlar daha iyi biliyor. Ben sadece 3-4 tane takım ismi gördüm. Sadece gün içinde yapılmış bir tane kupon; ama o da gelmiş. O da hani üye olduktan sonra verilen size, bonus kuponlardan; bir tane yapılmış o kadar. Ben görüşmedim; Necip Abiyle sık sık konuştum. O da, ben de şaşkındık açıkçası. İkimizin böyle bir durumla anılmamız kötü. Aslında ben üzgün değilim çok sinirliyim. Üzülecek hiçbir durumum yok; ben kendimi biliyorum; vicdanım da çok rahat. O yüzden de bundan sonrasıyla ilgili zaten Uğur Abi, avukatlarımız açıklamaları yapar" ifadelerini kullandı.

UĞUR FORA: 'KULÜP OLARAK ARKALARINDA OLDUĞUMUZU İFADE ETMEK İSTİYORUZ'

Beşiktaş Genel Sekreteri Uğur Fora ise, "Hem iki oyuncumuz suç duyurusunda bulundu. Biz de kulüp olarak onların her zaman arkasındayız zaten. Ersin'in de çok güzel ifade ettiği gibi bu 2 oyuncumuzdan da böyle bir şey asla ne kamuoyu, ne bizler, ne kendileri zaten yapmadıklarını da ifade ediyorlar. Böyle birşeyi de zaten düşünmüyoruz; ama bununla ilgili de Ersin ve Necip de gelip suç duyurusunda bulundular burada.Biz bu soruşturma başladığında Beşiktaş Kulübü olarak nereye giderse, kime giderse, hangi kuruma giderse gitsin, arkasında olduğumuzu, savcılığın başlattığı bu şike süreçleri ve bahis skandalıyla ilgili Beşiktaş Kulübü belki de benim bildiğim kadarıyla tek soruşturmaya müdahil olan kulübüz. Buradan da bu vesileyle ifade ediyoruz. Biz bu yapılan soruşturmaları kime, hangi kuruluşa ve şahsa giderse gitsin destekliyoruz, arkasındayız. Fakat bu, şununla açıklanamaz; kurunun yanında yaş da yandı diyebilecek bir durum yok. Burada biraz hassas olunmasını, bugün burada da bu değerli 2 oyuncumuza olduğu gibi bir haksızlığa maruz olmamalarını özellikle istirham ediyoruz. Bugün hem Ersin ve Necip de gerekli başvuruyu yaptılar. Biz de kulüp olarak kendilerinin arkasında olduğumuzu ifade etmek istiyoruz" dedi.