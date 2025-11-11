4. sınıf öğrencisi Sare Nur çizdiği karikatürle dünya birincisi

Fatih Sultan Mehmet İlkokulu 4. sınıf öğrencisi Sare Nur Toydaş, "sanatçı" temalı karikatürüyle Belçika'da bu yıl 37'ncisi düzenlenen Uluslararası Olense Karikatür Yarışması'na başvurdu.

Jüri üyelerince yapılan değerlendirmede Toydaş'ın karikatürü, yüzlerce eseri geride bırakarak birinci seçildi.

Boyabat Bilim ve Sanat Merkezinde görevli görsel sanatlar öğretmeni Aşkın Ayrancıoğlu, gazetecilere, öğrencilerinin bugüne kadar sayısız Türkiye ve dünya dereceleri kazandığını söyledi.

Sare Nur Toydaş'ın ulaştığı büyük başarıyla gurur duyduğunu dile getiren Ayrancıoğlu, "Bir devlet okulu olan Boyabat Bilim ve Sanat Merkezinde iki yıldır Sare Nur ile karikatür ve resim çalışıyoruz. Kısa zamanda bu başarıya ulaştığı için Sare Nur ile gurur duyuyorum. İlçemizi, ilimizi ve ülkemizi dünyada başarıyla temsil eden, inançla, inatla, sevgiyle ve sabırla çalışıldığı zaman çocuklarımızın ulaşamayacakları başarının olmadığını herkese gösteren Sare Nur'u kutluyor, başarılarının devamını diliyorum." ifadelerini kullandı.

Sare Nur Toydaş ise elde ettiği başarıdan dolayı çok mutlu olduğunu vurgulayarak, "Yarışmanın konusu sanatçı olduğu için müzik yarışmasına katılan bir şarkıcıyı çizdim. Hayvanları sevdiğim için güzel sesli kuşları yarışmanın jürisi olarak gösterdim. Karikatürüm birinci seçildi, çok mutlu oldum." dedi.