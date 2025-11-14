'ÖSYM 2026 Yılı Sınav Takvimi' açıklandı
Brent petrolün varili 63,68 dolardan işlem görüyor

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 63,68 dolardan işlem görüyor.

Haber Giriş : 14 Kasım 2025 09:23, Son Güncelleme : 14 Kasım 2025 09:45
Dün 63,23 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 62,68 dolardan tamamladı.

Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.10 itibarıyla kapanışa göre yüzde 1,6 artarak 63,68 dolar oldu. Aynı saatte Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 59,59 dolardan alıcı buldu.

Petrol fiyatlarındaki yükselişte, Rusya-Ukrayna savaşının küresel enerji arzına ilişkin belirsizlikleri artırması etkili oldu.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya'nın barış istediğini, ancak Ukrayna müzakere kapısını kapattığı için "özel askeri operasyonu" sürdüreceklerini söyledi.

Yatırımcılar, Avrupa ve ABD'nin yaptırımlarının Rus petrol arzı ve ticaret akışları üzerindeki etkisini de izliyor.

ABD Başkanı Donald Trump, 23 Ekim'de Ukrayna'daki savaşın sona erdirilmesine yönelik barış sürecinde "ciddi taahhüt eksikliği" gösterdiği gerekçesiyle Rusya'nın en büyük ikinci petrol üreticisi Lukoil ve iştiraklerini yaptırım listesine dahil etmişti.

Öte yandan, ABD'de beklentilerin üzerindeki stok artışı ise arz fazlası endişelerini gündeme getirerek fiyatlardaki yükselişi sınırladı.

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ülkedeki ticari ham petrol stoklarının geçen hafta yaklaşık 6 milyon 400 bin varil artışla 427 milyon 600 bin varil seviyesine çıktığını açıkladı. Piyasa beklentisi, stokların yaklaşık 1 milyon 700 bin varil artacağı yönündeydi.

Ticari ham petrol stoklarına dahil olmayan stratejik ham petrol stokları ise 800 bin varil artarak 410 milyon 400 bin varil seviyesine ulaştı.

Bu dönemde ABD'nin benzin stokları ise yaklaşık 900 bin varil azalışla 205 milyon 100 bin varil olarak kayıtlara geçti.

Brent petrolde teknik olarak 64,53 dolar direnç, 61,88 dolar destek bölgesi olarak izleniyor.

