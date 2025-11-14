Benzin bu gece zamlanacak!
Brent petrol fiyatlarındaki aşağı yönlü harekete rağmen, rafinerilerin kar marjında yaşanan sert düşüş akaryakıt fiyatlarına peş peşe zam yapılmasına yol açıyor. Geçtiğimiz hafta motorinin 60 lirayı aşarak tarihi seviyelere ulaşmasının ardından, şimdi de benzine zam geldi. Sektör kaynaklarına göre, bu gece yarısı (Cumartesi) geçerli olmak üzere benzinin litre fiyatında 1 TL 37 kuruşluk bir artışa gidilecek.
Kaynak : Ekonomim
Haber Giriş : 14 Kasım 2025 08:50, Son Güncelleme : 14 Kasım 2025 08:48
Geçtiğimiz hafta 2 TL'nin üzerinde zamla Türkiye'nin birçok ilinde 60 lirayı geçerek tarihi seviyelerini gören motorinin ardından bir zam haberi de benzinden geldi.
BENZİN BU GECE YARISI YENİDEN ZAMLANACAK
Kasım ayında iki kez zamlanan akaryakıt fiyatları, bu gece yarısı yapılacak değişiklikle birlikte yeniden değişecek. Sektör kaynakları, benzinin litre fiyatında cumartesi itibarıyla 1 TL 37 kuruşluk bir artışa gidileceğini belirtiyor.
14 Kasım 2025 itibarıyla güncel akaryakıt fiyatları şu şekilde...
BENZİN
İstanbul (Anadolu): 53.58 TL/L
İstanbul (Avrupa): 53.73 TL/L
İzmir: 54.93 TL/L
Ankara: 54.59 TL/L
MOTORİN
İstanbul (Anadolu): 57.48 TL/L
İstanbul (Avrupa): 57.6 TL/L
İzmir: 58.97 TL/L
Ankara: 58.63 TL/L